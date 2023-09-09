Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды

Французский футболист Вильсон Изидор перешел из московского «Локомотива» в петербургский «Зенит» на правах аренды с правом выкупа. Соглашение действует до конца сезона 2023/24, сообщила пресс-служба «Зенита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вильсон Изидор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вильсон Изидор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Изидор будет выступать в петербургской команде под номером 10. Ранее под этим номером за «Зенит» играли Андрей Кобелев, Владимир Мудринич, Андрей Аршавин, Данни, Жулиано, Эмилиано Ригони, Клаудио Маркизио и Малком, сообщила пресс-служба.

7 сентября «Матч ТВ» со ссылкой на источник в московской команде сообщал, что «Локомотив» согласовал переход французского футболиста в «Зенит». 3 сентября стало известно, что Изидор улетел из России во Францию, а затем через агента передал руководству столичного клуба, что не желает возвращаться в команду. По информации СМИ, на футболиста претендовали французские клубы «Марсель» и «Мец».

Изидор играл за «Локомотив» с 22 января 2022 года. Контракт с московским клубом рассчитывался на четыре с половиной года. Тогда спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что уговорить игрока на переход в московский клуб «было нелегко», поскольку Изидором интересовались клубы из высшего дивизиона Франции.

Эрдни Кагалтынов