«Матч ТВ»: «Локомотив» согласовал трансфер Изидора в «Зенит»

Французский футболист московского «Локомотива» Вильсон Изидор сообщил своим одноклубникам, что столичная команда согласовала его трансфер в петербургский «Зенит», сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, который приводит слова Изидора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вильсон Изидор (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вильсон Изидор (в центре)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я хочу покинуть “Локо”, чтобы больше играть. “Локомотив” принял предложение только от “Зенита” за те же деньги, что предлагали “Марсель” или “Мец”»,— сказал Изидор партнерам по команде, передает источник.

3 сентября стало известно, что французский футболист улетел из России во Францию, а затем через агента передал руководству клуба, что не желает возвращаться в команду. Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что игрок прошел медосмотр в одной из европейских команд, но в какой именно, не называется.

1 сентября издание «Спорт-Экспресс» писало, что французский «Марсель» и «Локомотив» обговорили финальные условия платной аренды с обязательным правом выкупа Изидора. По данным L`quipe, «Марсель» заинтересовался Изидором в начале августа, а 31 августа переговоры по игроку начал вести клуб «Мец».

Изидор играет за «Локомотив» с 22 января 2022 года. Контракт с московским клубом рассчитывался на четыре с половиной года. Тогда спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн говорил, что уговорить игрока на переход в московский клуб «было нелегко», поскольку Изидором интересовались клубы из высшего дивизиона Франции.

Эрдни Кагалтынов