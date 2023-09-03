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Коммерсантъ FM
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Игрок «Локомотива» Изидор улетел во Францию и сообщил о нежелании возвращаться

Французский футболист Вильсон Изидор, выступающий за московский «Локомотив», улетел из России, а затем через агента передал руководству клуба, что не желает возвращаться в команду. «Локомотив» намерен начать разбирательство в правовом поле.

Вильсон Изидор

Вильсон Изидор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вильсон Изидор

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

28 августа «Локомотив» обыграл «Сочи» в матче шестого тура российской Премьер-лиги со счетом 0:1. Вильсон Изидор всю игру провел на скамейке запасных. Как сообщила сегодня, 3 сентября, пресс-служба «Локомотива», по возвращении из Сочи руководство планировало решить вопрос с трансфером нападающего в одну из европейских команд, но футболист без согласования с клубом улетел во Францию.

«ФК "Локомотив" в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб,— говорится в сообщении пресс-службы.— Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле».

В сообщении отмечается, что Изидор прошел медосмотр в одной из европейских команд, но в какой именно, не называется. 1 сентября издание «Спорт-Экспресс» писало, что французский «Марсель» и «Локомотив» обговорили финальные условия платной аренды с обязательным правом выкупа Изидора. По данным L’quipe, «Марсель» заинтересовался Изидором в начале августа, а 31 августа переговоры по игроку начал вести клуб «Мец».

Изидор играет за «Локомотив» с 22 января 2022 года. Контракт с московским клубом рассчитывался на четыре с половиной года. Тогда спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн говорил, что уговорить игрока на переход в московский клуб «было нелегко», поскольку Изидором интересовались клубы из высшего дивизиона Франции. Сегодня, 3 сентября, состоится матч «Локомотива» с «Балтикой» в рамках седьмого тура Премьер-лиги. Вильсон Изидор не числится в списках стартового и запасного составов команды.

Полина Мотызлевская

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