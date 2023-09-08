Первый прошел

Пятница, 8 сентября, стала первым из трех дней голосования на выборах всех уровней. Центризбирком сообщил об открытии избирательных участков в 54 субъектах, еще семь регионов предпочли провести голосование в течение двух или одного дня, то есть присоединятся к остальным в субботу и воскресенье. Явка пока различается от региона к региону; в лидерах на выборах губернаторов — Кемеровская область, Чукотка, Якутия и Москва. Нарушений, способных повлиять на результат выборов, в первый день не фиксировали; лишь в одном случая в подмосковном Пушкино по факту возможного вброса проводится проверка. Системы онлайн-голосования в течение дня подвергались атакам, которые в ряде случаев вызывали временные сложности для пользователей, но проблемы во всех случаях удавалось решить. Пока без осложнений проходит и голосование в новых регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЕДГ-2023 местами проходит в обстановке, приближенной к боевой, но всюду является генеральной репетицией президентских выборов будущего года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ ЕДГ-2023 местами проходит в обстановке, приближенной к боевой, но всюду является генеральной репетицией президентских выборов будущего года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу, 8 сентября, ЦИК объявил об открытии избирательных участков в 54 российских регионах. Отметим, всего выборы в рамках единого дня голосования-2023 проходят в 85 регионах; речь идет о муниципальных и региональных кампаниях, а также о довыборах в Госдуму по четырем округам. В 21 регионе, включая Москву и Подмосковье, на прямых выборах избирают глав. Региональные парламенты формируются в 20 регионах, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Еще в 17 проходят выборы глав и депутатов гордум административных центров, включая единственные прямые выборы мэра в Хабаровске. В семи субъектах РФ в этом году отказались от трехдневного голосования: 9 и 10 сентября будут голосовать в Омской и Свердловской областях, а также Хабаровском крае, только 10 сентября — в Башкирии, Бурятии, Ингушетии и Тюменской области.

Лидирующую явку на выборах глав регионов, по данным сайта ЦИКа на момент публикации, в первый день показали Якутия (20,39%), Кемеровская область (31,23%) и Чукотка (31,10%).

Наименьшую активность избиратели пока проявляют в Алтайском крае (5,8%), Псковской области (6,9%) и Хакасии (7,2%). Усредненный показатель на выборах губернаторов по всем регионам, по подсчетам “Ъ” на момент публикации, составляет чуть менее 14%. На выборах в региональные парламенты лидерами по явке стали Херсонская область (53,19%) и ДНР (45,43%). В Запорожской области и ЛНР явка составила 28,16% и 26,47% соответственно. Высокой активностью также отметились Якутия (20,39%) и Кемеровская область (31,23%). В аутсайдерах пока остаются Ярославская область (3,93%) и Ненецкий автономный округ (5,86%). В Москве на выборах мэра явка составила 20,7%, отчитался Мосгоризбирком.

Чебурашка, пират и повышенный градус

Существенных нарушений в первый день голосования наблюдатели в большинстве регионов не фиксировали. Правда, в ассоциации «Независимый общественный мониторинг» сообщили, что к ним поступило более 7 тыс. сообщений о вероятных нарушениях, но подтверждались из них немногие. Решить выявленную проблему ассоциации удалось в 16 случаях, еще десять сообщений оказались «фейками», одно нарушение находится на проверке: в подмосковном Пушкино на одном из участков опечатали ящик для голосования в связи с возможным вбросом бюллетеней.

В Амурской области, по сведениям местного отделения КПРФ, их наблюдатель зафиксировал вброс пачки бюллетеней на одном из участков Белогорска. Партийцы подали обращение в правоохранительные органы. В областном избиркоме сообщение коммунистов не подтвердили. В Архангельской области штаб ЛДПР по наблюдению за выборами «Кольчуга» обнаружил инструкцию по голосованию, которую предположительно выдавали сотрудникам одного из предприятий города Онеги. В ней избирателям предлагалось проголосовать за «Единую Россию» и ее кандидата-одномандатника Михаила Завьялова на выборах в областное заксобрание. Сфотографированные бюллетень и паспорт надо было направить по указанному телефону, отправителям обещали сертификат на 500 руб. ЛДПР направила заявление в Следственный комитет.

В Забайкальском крае в местных СМИ появилась информация, что на одном из избирательных участков в Чите замечена член УИК в нетрезвом состоянии. По данным СМИ, председатель вышестоящей территориальной комиссии посетила участок, начата служебная проверка. В подмосковных Химках на избирательный участок пришел человек в костюме Чебурашки. Видеоролик разошелся в Telegram-каналах. Чебурашка отказался снимать костюм, чтобы член комиссии мог идентифицировать его личность, поэтому проголосовать ему не дали. Зато во Владивостоке человек в костюме пирата (талисман ХК «Адмирал») без проблем проголосовал на выборах губернатора Приморского края.

Думские партии о существенных нарушениях на выборах не заявляют.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил “Ъ”, что нарушений, способных оказать влияние на ход голосования или его результаты, не выявлено, все сообщения оперативно рассматриваются ситуационными центрами партии. КПРФ традиционно предъявляет претензии к ходу онлайн-голосования. По словам секретаря ЦК партии Сергея Обухова, в территориальный избирком онлайн-голосования не допустили их наблюдателя Виктора Толстогузова. В Москве коммунисты посетовали на зависание системы ДЭГ, свидетелем которого оказался господин Обухов. Впрочем, коммунист пожаловался и на «традиционные» нарушения «от Новосибирска до европейской части»: их, по мнению секретаря ЦК, «хватает». СРЗП в первый день голосования серьезных нарушений не фиксировала, сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил “Ъ”, что партия некоторые нарушения заметила, причем больше всего их оказалось в Красноярском крае. «В Москве в круглосуточном режиме работает инцидент-центр, куда стекаются данные со всех регионов,— сказал господин Слуцкий.— Каждое сообщение рассматривается юристами партии, и принимается комплексное решение о мерах по пресечению нарушений». «Новые люди» также сообщили, что отмечали нарушения, но точную статистику обещали предоставить «чуть позже».

В режиме ожидания

25 регионов в этом году применяют дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Это республики Карелия, Крым и Чувашия, Алтайский, Камчатский и Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Свердловская, Томская, Тульская, Челябинская и Ярославская области, а также Ненецкий автономный округ. Кроме того, уже в пятый раз в этом году онлайн голосует Москва, которая имеет собственную платформу (остальные регионы голосуют через федеральную систему).

В столице действительно не обошлось без технических сбоев, о которых упоминал господин Обухов. Один из столичных избирателей рассказал “Ъ”, что утром 8 сентября он не мог проголосовать через портал ДЭГ из-за сбоя с доставкой СМС-сообщения, подтверждающего личность участника. Сообщения о подобных инцидентах были также опубликованы в ряде Telegram-каналов. В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы объяснили эти сбои попыткой атаки на «инфраструктуру компании, отвечающей за доставку сообщений». Атака была успешно отражена, голосование продолжается в штатном режиме, заверили в ДИТ, добавив, что к 16 часам через ДЭГ проголосовали более миллиона избирателей.

О том, что сбои связаны именно с атаками злоумышленников, а не с проблемами на стороне организаторов электронного голосования, заявили и в «Ростелекоме», который обеспечивает информационную безопасность системы. В компании рассказали, что с 8 до 12 часов дня в Москве было заблокировано более 5 тыс. атак на ресурсы голосования: DDoS-атаки, попытки эксплуатации уязвимостей и др. Также за это время был зафиксирован «инцидент» в области кибербезопасности, «который свидетельствует о более целевом интересе злоумышленников к инфраструктуре».

Первые и новые

Впервые в российской юрисдикции на нынешних выборах голосуют жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В этих регионах действует военное положение, поэтому, согласно недавним поправкам к законодательству, в случае угрозы безопасности выборы могут быть приостановлены на любом этапе.

Для жителей новых территорий, которые находятся за их пределами в дни голосования, в 81 регионе РФ были организованы экстерриториальные участки. Голосование на них проходило с 1 по 4 сентября. Непосредственно на территории новых субъектов 31 августа началось досрочное голосование в отдаленных населенных пунктах, где нет специального помещения, а также в местах вдоль линии боевого соприкосновения. Оно продлилось до 7 сентября.

По словам председателя «Независимого общественного мониторинга» Александра Брода, первый день голосования в новых субъектах проходит «четко, в рамках закона». «Тревожит, что было несколько обстрелов в Херсонской области, пришлось перемещать избирательную комиссию с линии огня»,— отметил общественник. По его словам, западная и украинская пресса сообщает, что голосование там идет якобы «под дулами автоматов». «Наши эксперты и наблюдатели сообщают, что в новых регионах голосование идет в рабочем порядке, голосуют и бойцы»,— отметил господин Брод.

Елена Рожкова, Григорий Лейба, Татьяна Исакова, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров; корсеть “Ъ”