Губернатор Севастополя пообещал устранить дефицит дизтоплива на АЗС

Поставка дизельного топлива на автозаправки Севастополя ожидается сегодня, 9 сентября, заверил губернатор города Михаил Развожаев. Он пообещал, что дефицит в рознице устранят в течение дня.

Он подтвердил, что в городе «возникли на ряде автозаправок перебои с этим видом топлива из-за логистических проблем». «Сейчас бензовозы уже в Керчи, в течение сегодняшнего дня — дизель должен появиться на тех заправках, где вчера топливо отсутствовало. Мой первый заместитель Алексей Николаевич Парикин постоянно на связи с владельцами АЗС и контролирует ситуацию»,— написал господин в Telegram.

Он утверждает, что в ближайшее время ситуация с логистикой должна улучшиться. Кроме того, ожидается увеличение лимитов продажи топлива на бирже, что должно помочь стабилизироваться ценам на топливо в рознице, рассчитывает губернатор.

В июле Михаил Развожаев говорил, что в Севастополе возникли небольшие задержки с поставкой бензина. Тогда жалобы горожан касались одной из сетей АЗС, где не было бензина Аи-95 и Аи-92. По поручению губернатора департамент городского хозяйства также проверял рост цен на топливо.

Лаура Кеффер