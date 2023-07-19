Губернатор Севастополя сообщил о задержках с поставкой бензина

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дефицита топлива в городе нет. В своем Telegram-канале он объяснил, почему некоторые сети АЗС отказывают в заправке 95-м и 92-м бензином, ссылаясь на «резерв».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«У сетей АЗС действительно есть обязательства, они должны выполнять контракты. Поэтому на каких-то заправках возникают ситуации с резервированием топлива для предприятий, отвечающих в том числе и за жизнедеятельность города»,— отметил Михаил Развожаев.

Он поручил исполняющему обязанности губернатора города Евгению Горлову отработать ситуацию с заправщиками. Михаил Развожаев подчеркнул, что из-за коммерческих контрактов люди страдать не должны.

Также он отметил, что по его поручению сотрудники департамента городского хозяйства проверяют рост цен на топливо. Все собранные материалы передадут в территориальное отделение ФАС для проведения проверок.

Сейчас основной способ доставки продуктов в город — альтернативный коридор через новые регионы. В связи с этим некоторые автомобили могут задерживаться в пути. Вопрос по ускорению процесса их передвижения находится на контроле торговых сетей. Губернатор подчеркнул, что ЧП на трассе «Таврида» не влияет на поставки продукции в город.

Утром 19 июля в Кировском районе Крыма на военном полигоне произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Из-за этого трассу «Таврида» на 118 км — 130 км перекрыли, был организован объезд через поселения Старый Крым и Первомайское.

Татьяна Ручкина

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