Bloomberg: Эрдоган призвал G20 выполнить требования РФ по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров Группы двадцати (G20) выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников. По их словам, господин Эрдоган предлагает облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s, а также вновь подключить РФ к системе SWIFT для проведения международных платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Reuters

По данным агентства, еще одним вариантом возобновления сделки Турция называет ослабление некоторый санкций, которые, по утверждению Москвы, не позволяют ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы и запчасти. Анкара пытается найти консенсус, чтобы возобновить сделку, добавил неназванный индийский чиновник.

Россия приостановила участие в зерновой сделке с 18 июля из-за невыполнения своих условий. После встречи с турецким президентом 4 сентября Владимир Путин сказал, что РФ готова вернуться к выполнению сделки после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД Украины отказался идти на уступки РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении зерновой сделки. Дипломат предложил четыре условия: отмену санкций в отношении Россельхозбанка; страхование российских грузовых судов от атак при передвижении в Черном и Азовском морях; содействие частичной разблокировке активов РФ в странах Европы; выдача разрешения российским судам, которые перевозят удобрения, швартоваться в портах ЕС.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «"Двадцатка" поищет рациональное зерно».

Лаура Кеффер