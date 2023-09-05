Рубль слез с нефтяной игры

Решение Саудовской Аравии и России продлить до конца года действующее сокращение объемов добычи подняли котировки нефти. 5 сентября стоимость Brent впервые с ноября прошлого года поднялась выше $91 за баррель, цена российской Urals закрепилась возле отметки $75 за баррель. Однако эта «бычья» игра не отразилась на курсе рубля: его укреплению препятствовали новости о возможном снижении добычи и удержанием части валютной выручки на иностранных счетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоимость европейской нефти Brent 5 сентября впервые с начала ноября прошлого года поднялась выше $91 за баррель. В ходе торгов на лондонской бирже ICE цена ноябрьского контракта на поставку североморской нефти поднималась до отметки $91,11 за баррель, максимума с 17 ноября 2022 года. Это на 2,4% выше значения закрытия понедельника. Котировки российской нефти Urals, по данным ресурса ProFinance, поднимались на 2,6%, вплотную приблизившись к уровню $75 за баррель. Этот результат близок к максимальному значению с 14 ноября 2022 года.

Обновлению многомесячного максимума способствовало заявление Саудовской Аравии о продлении принятого в июне решения о сокращении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

В сочетании с аналогичным решением со стороны России (продлить сокращение добычи нефти на 300 тыс. баррелей в день) это ведет к росту уверенности относительно обострения дефицита нефти на мировом рынке и дальнейшей игры на повышение. «Позитивные настроения на рынках связаны с снижением вероятности повышения ставки ФРС. В сочетании со статистикой по числу рабочих мест в США (рост на 187 тыс. в августе) это дало повод ожидать “зеленую волну” на биржах, в том числе и в нефти»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Несмотря на сырьевую ориентацию российской экономики, повышение цен на нефть не отражается на валютном рынке.

По итогам торгов вторника биржевой курс доллара даже вырос более чем на 1 руб., до отметки 97,9 руб./$, обновив максимум с 15 августа. За 11 дней непрерывного роста американская валюта подорожала на 4,25 руб. По словам аналитиков, курс российской валюты почти не реагирует на рост стоимости нефти, так как существует лаг между текущими ценами на сырье и поступлением валютной выручки на российский рынок. «Примерный лаг между высокими ценами на нефть и поставкой валюты от экспортной выручки, по оценке Банка России, составляет два-три месяца. Цены на нефть Brent закрепились выше $80 за баррель в июле, поэтому положительное влияние на рубль вероятно в сентябре—октябре»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Алексей Заботкин, зампред ЦБ, 5 сентября: «На текущий момент на курс существенно влияет динамика импорта, спрос на который поддерживается расширением кредитования и внутреннего спроса».

Ухудшают корреляцию перевод значительной части расчетов за экспорт на рубли и дружественные валюты и удержание части валютной выручки на зарубежных счетах. Вдобавок к этому, как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, высокий уровень мировых цен на нефть достигается в том числе сокращением предложения со стороны РФ, что уменьшает потенциальные доходы от экспорта. «Текущего предложения валюты от экспорта не хватает, чтобы удовлетворить повышенный спрос на валюту для закупки импорта, а также спрос на валюту из-за геополитических, бюджетных и инфляционных рисков»,— отмечает господин Васильев.

До выравнивания баланса притока валюты в страну, соответствующего уровню цен на нефть, рубль, вероятно, так и останется под давлением, считает Владимир Евстифеев. Поэтому аналитики не исключают дальнейшего роста курса доллара выше 100 руб./$ и ответных мер властей по сдерживанию этого роста. «У властей остается лишь один действенный путь против ослабления рубля — регуляторно-запретительный. Он может касаться запрета или усиления ограничений по выводу частного капитала из РФ, очередного обращения за помощью экспортеров»,— отмечает господин Евстифеев. Михаил Васильев не исключает того, что на сентябрьском заседании Банк России может повысить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 14%.

Виталий Гайдаев