На севере Петербурга задержали женщину, пытавшуюся поджечь военкомат

Полиция Санкт-Петербурга задержала в Выборгском районе города женщину, которая пыталась поджечь здание военкомата, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источник.

По информации издания, женщину задержали на улице Александра Матросова, на которой военкоматов нет. Рядом, на улице Диагональной, располагается призывной пункт Выборгского района. Около 19 часов она разбила одно из стекол в здании военкомата, затем облила дверь горючей смесью и подожгла ее, при это снимая свои действия на телефон. После задержания женщина сообщила полиции, что следовала указаниям мошенников.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», последний случай поджога военкомата в Петербурге произошел 26 августа. Тогда мужчина бросил несколько бутылок с горючей смесью в здание пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного на Подъездном переулке.

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