Развлечения возьмут на борт

Авиакомпания «Победа» предложит пассажирам еду и развлечения на борту самолетов. О таких планах рассказал глава перевозчика Дмитрий Тыщук в интервью РБК. По его словам, идеи могут реализовать в ближайшие полгода. Полноценного питания у лоукостера не будет — пассажиры смогут купить закуски и напитки. Алкоголь в ассортимент не включат. Фильмы, сериалы и другой развлекательный контент можно будет смотреть на борту с личных гаджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Будет ли это востребовано у пассажиров? И зачем это нужно перевозчику? Главный редактор портала для авиапассажиров Frequentflyers.ru Илья Шатилин считает, что «Победа» придерживается традиционной стратегии для лоукостеров: «Издержки увеличиваются, плюс есть инфляция. Для сдерживания роста цен на билеты авиакомпания может попытаться увеличить доход за счет дополнительных услуг.

С другой стороны, для бизнес-модели лоукостера характерна история с максимальным количеством допуслуг, чтобы можно было продавать билеты по очень низкой цене, а зарабатывать на дополнительных сервисах, которые люди все равно будут покупать.

Вопрос в том, что это должны быть за сервисы, чтобы они пользовались популярностью. Можно продавать еду, показывать на борту рекламу — это тоже работает. Я подозреваю, что система развлечений бесплатной не будет, а за деньги аудитория "Победы" вряд ли станет смотреть какой-то контент. Люди в состоянии бесплатно скачать фильмы на устройство, если им это нужно».

Кроме того, «Победа» собирается выпускать собственные рюкзаки, которые будут соответствовать габаритам ручной клади, принятым на борту рейсов компании. Как подчеркнул глава перевозчика, сейчас на дополнительные услуги приходится 10-15% от общей выручки. И вряд ли этот показатель можно существенно нарастить за счет предложения еды или развлечений, отметил председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев:

«Это улучшит экономику, но объем допродаж достаточно ограничен. На мой взгляд, лоукостеры и остальные авиакомпании довольно долго занимаются таковыми. Не совсем представляю, что мог бы еще купить на борту воздушного судна, когда мне просто нужно прилететь из точки А в точку Б. Да, я могу там докупить какой-то багаж, выбор места. Но это нужно далеко не всегда, тем более питание. Если это короткий рейс, можно поесть в аэропорту или даже взять с собой.

Не знаю, насколько им удастся найти какой-то платежеспособный спрос на вторичные услуги, которые для обычного пассажира не являются критически значимыми. То есть лучше бороться за снижение издержек, себестоимости, работать с государством на эту тему, с собственной бизнес-моделью».

Издержки авиакомпаний в последнее время выросли, в том числе из-за атак дронов на Москву. Эта ситуация коснулась и «Победы». Правда, денежную оценку расходов гендиректор перевозчика не привел. По данным собеседников РБК, один час полета Boeing 737-800 — их у компании более 40 — обходится в среднем в $8 тыс. Тем не менее просить компенсацию расходов у правительства «Победа» пока не собирается, подчеркнул гендиректор Дмитрий Тыщук.

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Елена Иванова