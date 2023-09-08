Гендиректор «Победы» рассказал о росте расходов из-за атак БПЛА в Москве

Изменения маршрутов самолетов во время атак беспилотников в Москве и Подмосковье приводят к дополнительным расходам. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор лоукостера «Победа» Дмитрий Тыщук. По его словам, час полета Boeing 737-800 теперь стоит около 750–800 тыс. руб. ($8 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Авиакомпания «Победа» Фото: Авиакомпания «Победа»

«Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево,— это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании»,— рассказал Дмитрий Тыщук. При этом денежную оценку потерь компании он не привел.

«Адаптироваться к этому действительно сложно. Конечно, приходится уходить на запасные аэродромы, и появляются дополнительные затраты. И это неудобство для клиентов прежде всего»,— заявил гендиректор «Победы».

В парке «Победы» 41 единиц Boeing 737-800. Они стоят в аэропортах Шереметьево и Внуково. Гендиректор компании «Авиатим» Вячеслав Илюшин и основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков оценивают час полета такого самолета примерно в 750–800 тыс. руб. (около $8 тыс.).

Москву и Московскую область массово атакуют беспилотники с начала мая 2023 года. С этого момента было в общей сложности 25 атак дронов. Во время атак беспилотников закрывают столичные аэропорты — один или сразу несколько, как, например, вчера ночью: при атаке беспилотника по Раменскому городскому округу закрывали Внуково, Домодедово и Жуковский.

Анастасия Ларина