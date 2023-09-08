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Коммерсантъ FM
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Авиакомпания «Победа» выпустит рюкзаки под свои габариты ручной клади

Авиакомпания-лоукостер «Победа» выпустит фирменные рюкзаки, которые будут соответствовать установленным габаритам ручной клади (36х30х27 см, около 29 л). Об этом в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Дмитрий Тыщук.

«В него спокойно помещаются три пятилитровые бутылки и даже еще остается место, при этом без ограничения по весу»,— добавил господин Тыщук.

Дмитрий Тыщук также сообщил, что в компании провели сравнение допустимого объема ручной клади «Победы» и других лоукостеров. По его словам, он оказался выше, чем у перевозчиков низкобюджетного сегмента — Wizz Air (40х30х20 см, около 24 л), Ryanair (40х25х20 см, около 20 л) и Smartavia (40х30х20 см, около 24 л).

Кроме того, глава «Победы» назвал продажу фирменных рюкзаков «дополнительным доходом для авиакомпании».

Строгие ограничения на провоз ручной клади в самолетах «Победы» неоднократно вызывали конфликты между пассажирами и сотрудниками аэропортов. В январе 2023 года по решению Верховного суда авиакомпания смягчила правила и исключила указания габаритов на дамские сумки и рюкзаки.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Ручную кладь разложат по правилам».

Петр Бузлаев

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