Минфин: расходы бюджета к 1 сентября на нацпроекты исполнили на 63,4%

По состоянию на 1 сентября 2023 года расходы федерального бюджета на национальные проекты составили 1,819 трлн руб., что соответствует 63,4% от плановых значений. Предварительные данные опубликованы Минфином 8 сентября.

По данным ведомства, больше всего средств было исполнено по нацпроектам «Наука и университеты» и «Культура». В процентном отношении это одно и то же число — 76,9%, в денежном выражении на проект по науке было потрачено 117,2 млрд руб., на культуру — 42,8 млрд руб.

По проекту «Демография» на 1 сентября было исполнено 72,6% (570,8 млрд руб.). Меньше всего от годовых плановых значений было израсходовано на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» — 41,7%. (21,2 млрд руб.)

В федеральном бюджете расходы на нацпроекты в 2022 году были заложены в размере 3,2 трлн руб., в 2023-м — в 2,9 трлн руб., в 2024-м — в 3 трлн руб. В октябре 2022 года газета «Известия» сообщала о намерении сократить расходы на нацпроекты на 240 млрд руб.

Александра Горошилова