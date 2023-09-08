Кофе с китайским акцентом

В Китае ажиотажный спрос на латте с водкой — новый продукт запустила в продажу компания Luckin Coffee совместно с производителем алкоголя Kweichow Moutai. В коктейль, кроме кофе, входят молоко и водка крепостью 53%. В уже готовом напитке содержание алкоголя не превышает 0,5%. В первый же день продаж, когда по акции его можно было купить за полцены — всего за 19 юаней (примерно 260 руб.), — посетители кофеен выпили почти 5,5 млн чашек напитка. Но через три дня авторы идеи вынуждены были сообщить, что главный ингредиент закончился. За это время устроителям акции удалось заработать более $13 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo/File Photo, Reuters Фото: Florence Lo/File Photo, Reuters

Теперь производители напитка просят клиентов набраться терпения, обещают закупить еще партию водки и возобновить продажу алкогольного кофе.

Маотай — действительно очень дорогой и немассовый напиток, подтвердил президент Русско-китайского клуба», генеральный директор компании China Tour & Business Travel Сергей Джан Ша:

«Производят его на территории уезда Маотай провинции Гуйчжоу. И это единственное место, где имеется завод по производству напитка, потому что нигде больше нет ни такой воды, ни таких климатических условий для взращивания особого вида сорго, который необходим для рецепта.

Технология очень сложна, ведь ферментация продолжается от трех до пяти лет. Напиток выпускается в ограниченном количестве, он весь номерной. Этот товар торгуется на бирже, потому что цены на старый маотай растут как на дрожжах.

Он очень популярен, его стоимость, например, в магазинах duty free составляет порядка €250 за бутылку. В Китае его цена — около 3,5 тыс. юаней (примерно 50 тыс. руб.).

В Москве этот напиток представлен в фирменном магазине "Маотай" напротив МИДа. Там, действительно, есть элитные сорта стоимостью до 500 тыс. руб. за бутылку. Кофе с этим благородным напитком может быть популярен, потому что до этого выпускалось аналогичное мороженое.

А, например, представительство компании в России выпускало шоколадные конфеты и другие сладости с добавлением алкоголя.

Вместе с тем это совсем не водка. В нашем понимании это, скорее, самогон или дистиллят. Поэтому это называется "байцзю". В России уже существуют сомелье, которые специализируются на этом напитке, они его дегустируют, делают различные коктейли на его основе.

Конечно, он очень популярен не только в КНР, но и в тех странах, где проживают этнические китайцы. В Россию он тоже потихонечку приходит, но в связи с тем, что произошло резкое повышение цен на него, его стало сложнее реализовывать.

С другой стороны, постоянно ощущается и дефицит этого напитка, потому что многие китайские бизнесмены, работающие в Москве, конечно, предпочитают пить именно его».

В России такие коктейли тоже могли бы стать популярными как у местных жителей, так и у туристов из Китая — их только в первом квартале года приехало больше 6 тыс. человек.

Кофе с алкоголем также мог бы стать выгодным бизнесом и приносить кофейням как минимум на 30% больше выручки, чем сейчас, рассуждает основатель сети кофеен Take&Wake Алексей Петропольский, но на практике это невозможно:

«Все коктейли с алкоголем свыше девяти градусов требуют наличия лицензии, которая, естественно, подразумевает определенные параметры работы в виде помещения, условий пожарной безопасности и так далее.

Самое главное — сама локация должна подпадать под определенные нормы, например, в радиусе 100 м не должно быть ни образовательных, ни медицинских учреждений. При этом в некоторых регионах есть и свои дополнительные тонкости в этой сфере.

Фактически все это является стоп-факторами для такого довольно популярного общепита, как кофейни. Пока ты будешь все это оформлять, уйдут месяцы. Твой бюджет "сожрет" аренда, и фактически тебе уже будет не до торговли.

Так что даже элементарно Irish Coffee или кофе по-венски, куда добавляется ликер, мы не можем торговать, потому что должны купить этот алкоголь, а чтобы это сделать, нужно получить соответствующую лицензию».

Вместе с тем подобные эксперименты с кофе и спиртным могли бы поддержать алкогольный рынок в целом. Общемировая тенденция последних лет — снижение потребления напитков крепче 30 градусов. В Китае, например, такие пьют только 11% молодых людей. Большинство же предпочитает пиво или фруктовые вина.

В России с 2008 года потребление алкоголя снизилось на 43%, впрочем, это лишь официальные данные: по словам экспертов, в некоторых регионах доля серого рынка может доходить до половины.

К тому же всплески спроса на крепкий алкоголь наблюдались в пандемию COVID-19 и в начале военных действий на территории Украины. Весной прошлого года продажи напитков крепче 25 градусов выросли на 7,7%.

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Светлана Белова