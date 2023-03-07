Коктейлям повышают градус

В условиях ожидаемой стабилизации спроса на традиционные спиртные напитки производители алкоголя ищут новые ниши. Так, выпускающая водку «Царская» Ladoga запустила под маркой линейку коктейлей крепостью 30–35%. Но другие игроки видят больше перспектив в слабоалкогольных напитках, занимающих 90% коктейльной категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Крупный производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и др.) начал выпускать коктейли крепостью 30–35% под брендом «Царская», сообщили “Ъ” в компании. Там говорят, что это первый подобный продукт у российских производителей. В линейку входят Black Russian на основе водки, Negroni с джином и ликером, а также Old Fashioned и Manhattan на основе виски. Рекомендованная розничная цена — 620 руб. за бутылку 0,5 л. Продукт предназначен для всех каналов продаж, пока доступен в сети винотек Ladoga Wine. До конца 2023 года Ladoga планирует продать 600 тыс. бутылок.

Президент Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что в России рынок алкогольных напитков ready to drink (RTD; готовых к употреблению) представлен слабоалкогольными коктейлями в мелкой таре, которые выпиваются немедленно, а продукт Ladoga — для отложенного потребления. По его словам, тренд на крепкое сладкое спиртное уже есть за рубежом, а в России через три-пять лет объем сегмента крепких коктейлей отложенного потребления может достичь 1 млн дал. Ladoga планирует дополнить линейку крепких коктейлей, а также выпустить слабоалкогольные напитки под другими брендами.

Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Белая березка», «Пять озер», «Хаски», «Сиббиттер») планирует запустить линейку барных коктейлей под маркой «Хаски» на водке крепостью 12% стоимостью до 100 руб. за 0,33 л, рассказывают в компании. Там отмечают, что последние два года продажи коктейлей в РФ растут двузначными темпами, а объемы рынка приблизились к 3 млн дал и 90% продаж занимают слабоалкогольные напитки в жестяной банке ценой до 100 руб. «Рассчитываем привлечь к бренду молодую аудиторию, для которой такой формат потребления водки более привлекательный»,— говорят в АСГ.

В «Татспиртпроме» (Tundra, «Русская валюта», «Ханская») говорят, что планируют к запуску коктейли под новым брендом и пока исследуют рынок. Там отмечают, что напитки RTD показывают хороший рост продаж, если выпускаются под такими сильными зонтичными брендами, как Jack Daniels & Cola, Absolut Mixt и др. Кроме того, «Татспиртпром» прорабатывает запуск производства слабоалкогольных напитков. В ГК «Руст», которая уже выпускает коктейли Bravo и Shake крепостью около 7%, отметили, что сегмент крепких готовых коктейлей давно есть на мировом рынке, но остается узким.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что около 15 лет в России была попытка наладить дистрибуцию коктейлей Alize, но даже в условиях растущего потребительского оптимизма продукт оказался невостребованным. По его словам, для потребителей привычнее употреблять коктейли в барах и смешивать самим дома. Кроме того, выбранный Ladoga бренд «Царская» плохо сочетается с иностранными коктейльными наименованиями, добавляет эксперт.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что продажи вкусового крепкого алкоголя в России растут, включая «мужские» горькие настойки. Продажи крепких коктейлей, по его словам, будут зависеть от «попадания во вкус», что Ladoga, например, удалось сделать с джином, а также восприятия бренда. Как отмечает эксперт, возможно, готовые коктейли больше заинтересуют работающие в недорогом сегменте бары и рестораны, учитывая подорожавшее импортное спиртное и перебои с частью иностранных брендов. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук считает, что готовые недорогие крепкие коктейли могут быть востребованы только в заведениях, гости которых выбирают продукт прежде всего по цене.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз ожидает, что спрос на основные алкогольные напитки в РФ стабилизируется по итогам этого года. В таких условиях и могут быть интересны небольшие свободные ниши, добавляет он.

Анатолий Костырев