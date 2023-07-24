Крепкий алкоголь снизил градус продаж

Продажи крепкого алкоголя в России снижаются, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Так, реализация коньяка и бренди в первом полугодии упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Продажи водки снизились почти на 16,5%. Некоторые игроки рынка подтвердили такой тренд изданию, однако не объяснили, с чем он связан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вероятно, дело в сильном росте цен на крепкий алкоголь, отметил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «Если говорить о коньяке и бренди, то большой сегмент рынка был занят импортным продуктом. В связи с разными факторами, в первую очередь с ослаблением рубля, цена и себестоимость в рублевом эквиваленте сильно выросла, где-то на 30-40%. Плюс логистика, сложности перевода денег за продукцию производителю — все это сказалось на себестоимости.

Покупательная способность никак не увеличилась, поэтому, безусловно, дорогой продукт стал менее востребованным, и его продажи упали. Хотя поставщики не эквивалентно повышали цены, но это все равно сказалось. Примерно такая же ситуация по водке. Хотя в водочном сегменте основной производитель был российским, все равно там есть импортная составляющая, и цена на продукцию, производимую даже в России, тоже сильно выросла. В итоге спрос переориентировался на более дешевую продукцию.

Тем не менее сейчас внимательное отношение к покупкам: если раньше люди покупали впрок в больших количествах, чтобы хранить, то сейчас они приобретают объемы для ежедневного употребления, если можно так выразиться».

При этом некоторые собеседники “Ъ FM” усомнились в том, что продажи крепкого алкоголя упали. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз наблюдает обратный тренд. Правда, по его словам, сейчас рынок затоварен такой продукцией: «Продажи крепкого алкоголя в России в январе-июне 2023-го выросли к первому полугодию 2022-го на 3%, а к первому полугодию 2021-го — на 12%.

Действительно, есть некий кризисный спрос на крепкий алкоголь. Это происходит при каждом социально-экономическом кризисе, а у нас все-таки сегодня кризис.

При этом объемы производства крепкой продукции в первом полугодии 2023-го упали примерно на 7-10% к первому полугодию 2022-го. Но это связано с тем, что в прошлом году было грандиозное перепроизводство этой продукции. В результате этот объем перепроизводства и при сравнении, и при дальнейшем производстве в 2023-м вызвал этот спад. Если сравнивать производство в первом полугодии 2023-го и в первом полугодии нормального 2021-го, оно абсолютно одинаковое».

Собеседники «Ведомостей» также отмечают, что снижение продаж бренди, коньяка и водки может быть связано с ростом нелегального рынка крепкого алкоголя.

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Елена Иванова