Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крепкий алкоголь снизил градус продаж

Какие факторы формируют предложение и спрос на продукцию

Продажи крепкого алкоголя в России снижаются, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Так, реализация коньяка и бренди в первом полугодии упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Продажи водки снизились почти на 16,5%. Некоторые игроки рынка подтвердили такой тренд изданию, однако не объяснили, с чем он связан.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вероятно, дело в сильном росте цен на крепкий алкоголь, отметил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «Если говорить о коньяке и бренди, то большой сегмент рынка был занят импортным продуктом. В связи с разными факторами, в первую очередь с ослаблением рубля, цена и себестоимость в рублевом эквиваленте сильно выросла, где-то на 30-40%. Плюс логистика, сложности перевода денег за продукцию производителю — все это сказалось на себестоимости.

Как будет осуществляться торговля спиртным в интернете

Покупательная способность никак не увеличилась, поэтому, безусловно, дорогой продукт стал менее востребованным, и его продажи упали. Хотя поставщики не эквивалентно повышали цены, но это все равно сказалось. Примерно такая же ситуация по водке. Хотя в водочном сегменте основной производитель был российским, все равно там есть импортная составляющая, и цена на продукцию, производимую даже в России, тоже сильно выросла. В итоге спрос переориентировался на более дешевую продукцию.

Тем не менее сейчас внимательное отношение к покупкам: если раньше люди покупали впрок в больших количествах, чтобы хранить, то сейчас они приобретают объемы для ежедневного употребления, если можно так выразиться».

При этом некоторые собеседники “Ъ FM” усомнились в том, что продажи крепкого алкоголя упали. Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз наблюдает обратный тренд. Правда, по его словам, сейчас рынок затоварен такой продукцией: «Продажи крепкого алкоголя в России в январе-июне 2023-го выросли к первому полугодию 2022-го на 3%, а к первому полугодию 2021-го — на 12%.

Действительно, есть некий кризисный спрос на крепкий алкоголь. Это происходит при каждом социально-экономическом кризисе, а у нас все-таки сегодня кризис.

При этом объемы производства крепкой продукции в первом полугодии 2023-го упали примерно на 7-10% к первому полугодию 2022-го. Но это связано с тем, что в прошлом году было грандиозное перепроизводство этой продукции. В результате этот объем перепроизводства и при сравнении, и при дальнейшем производстве в 2023-м вызвал этот спад. Если сравнивать производство в первом полугодии 2023-го и в первом полугодии нормального 2021-го, оно абсолютно одинаковое».

Как Bacardi обещал уйти, но остался в России

Читать далее

Собеседники «Ведомостей» также отмечают, что снижение продаж бренди, коньяка и водки может быть связано с ростом нелегального рынка крепкого алкоголя.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...