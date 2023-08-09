СвЖД с начала года увеличила внутренние перевозки контейнеров на 10%

С января по июль 2023 года Свердловская железная дорога (СвЖД) отправила во всех видах сообщения 255,7 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Во внутреннем сообщении было перевезено 146,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+10%). Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Всего за семь месяцев с начала года СвЖД отправила 3,3 млн тонн грузов. В частности, выросли отправки:

нефти и нефтепродуктов (+4,6% к январю-июлю 2022 года);

черных металлов (+17%);

химических и минеральных удобрений (рост в 13,5 раз);

зерна (рост в 9,5 раз);

огнеупоров (+3%);

строительных грузов (+18,6%);

продовольственных товаров (+27,3%);

комплектующих для автомобилей (в 15 раз).

В целом по сети «РЖД» за семь месяцев текущего года перевезено более 4,1 млн. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено более 1,6 млн ДФЭ (+13,7%).

Напомним, в 2023 году на СвЖД открыли 21 новое направление для перевозки грузов в контейнерных поездах. Среди них Турция, Марокко и Ливан. В доле импорта продолжает укрепляться позиция Китая.

Полина Хабарова

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