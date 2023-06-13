Грузы сыграли в ящик

После введения западных санкций уральские перевозчики контейнеров переориентировали грузопотоки на рынки дружественных стран. Так, в 2023 году на Свердловской железной дороге (СвЖД) открыли 21 новое направление для перевозки грузов в контейнерных поездах. Среди них Турция, Марокко и Ливан. В доле импорта продолжает укрепляться позиция Китая. По словам участников рынка, главной проблемой сейчас является дефицит контейнеров, а также их простой на погранпереходах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне увеличения спроса на контейнерные перевозки участники рынка наблюдают дефицит контейнеров

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ На фоне увеличения спроса на контейнерные перевозки участники рынка наблюдают дефицит контейнеров

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

На фоне санкций, введенных Западом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, перевозчики контейнеров перестроили грузопотоки и начали укреплять взаимодействие с дружественными странами. Так, на Свердловской железной дороге (СвЖД) в 2023 году было открыто 21 новое направление перевозки грузов в контейнерных поездах. Всего перевозки осуществляются по 175 направлениям, рассказал на конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» «Логистика и ВЭД в новой системе координат» начальник Центра фирменного транспортного обслуживания СвЖД Вадим Степченко.

По его словам, для отправки лесных грузов в контейнерах в 2023 году добавились три страны: Турция, Марокко и Ливан. Основным направлением по данному сегменту сбыта является Саудовская Аравия, где погрузка клееной фанеры с января по май составила 3,7 тыс. тонн, что в пять раз превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Кроме того, наблюдается рост контейнерных перевозок фанеры в Китай (0,8 тыс. тонн, рост в четыре раза), ОАЭ (0,5 тыс. тонн, +101%). Новые направления по этому сегменту в 2023 году — Турция (1 тыс. тонн) и Марокко (0,5 тыс. тонн).

В целом с начала года во всех видах сообщения было перевезено 148 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (двадцатифутовые контейнеры). Отправлено 1,8 млн тонн грузов — количество груженых контейнеров составило 102,6 тыс. ДФЭ. Во внутреннем сообщении в январе — мае отправлено 265 контейнерных поездов, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Все больше предприятий находят рынки сбыта в Китае и Юго-Восточной Азии. Также на сегодняшний день существует ряд перспективных направлений контейнерных перевозок через Северный морской путь и сухопутный транспортный коридор “Север — Юг”. За пять месяцев через сухопутный погранпереход Самур проследовало 12 контейнерных поездов в Азербайджан»,— отметил Вадим Степченко.

Для работы с контейнерами на СвЖД открыто уже 80 станций. В перспективе планируется открыть еще девять. Напомним, в 2022 году для контейнерных перевозок в Екатеринбурге открылась первая очередь транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский». «Сегодня инфраструктура ТЛЦ позволяет обрабатывать более пяти пар полносоставных контейнерных поездов в сутки. Время обработки одного поезда у нас, как правило, не превышает полутора часов. Благодаря этому в регионе значительно сокращается время доставки импорта с Дальнего Востока»,— рассказал советник председателя совета директоров ТЛЦ «Уральский» Дмитрий Кузнецов.

По его словам, из Китая в контейнерах прибывает большой поток легковых автомобилей, для хранения которых на терминале уже ввели в эксплуатацию открытую площадку, рассчитанную на 1,5 тыс. мест. «В связи с переориентацией грузопотоков Восточный полигон остается ключевой транспортной артерией при перевозке грузов железнодорожным транспортом в сообщении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона»,— отметил господин Кузнецов. Завершить работы по введению в эксплуатацию остальных очередей терминала планируется к 2027 году.

«Это будет крупнейший терминал на Урале. Выйдем на мощность в 600 тыс. ДФЭ в год — это эквивалент более 5 тыс. контейнерных поездов»,— добавил он.

Как сообщил господин Степченко, сейчас вступил в фазу начала проектирования проект ТЛЦ «Екатеринбург» в районе станции Седельниково, якорным клиентом которого является компания «Трансконтейнер». Предполагаемая мощность терминала — 500 тыс. ДФЭ в год. «Мы видим, как быстро заместился рынок контейнеров. У нас ушли европейские компании после санкций, и тут же пришли другие игроки, которые полностью заместили дефицит контейнерного парка. Очевидно, что потребность в терминалах будет только расти»,— пояснил он.

Вместе с увеличением спроса на контейнерные перевозки на рынке наблюдают дефицит самих контейнеров, рассказал сооснователь холдинга MG Corporation (в его состав входят сервисы «Мой контейнер» и «Мой пост») Алексей Гинанов. По его словам, большую часть контейнеров «расхватывают» угольщики, из-за чего «едет низкомаржинальный товар, а высокомаржинальный — ждет».

«Новороссийск нужно разгружать — там тьма контейнеров, которые не уезжают, нет такой экспортной базы. Мы должны расширять контейнерную базу и научиться перемещать порожние ящики в те регионы, где они нужны. Лучше сороковки (контейнеры СФЭ) — в Сибирь, двадцатки (ДФЭ) — на Урал»,— уточнил господин Гинанов.

Как считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, существует несколько способов решения проблемы нехватки контейнеров. «Производство контейнеров в РФ планируется увеличить: в конце апреля Минпромторг РФ сообщил о планах создать производство контейнеров на Армавирском машиностроительном заводе. Также контейнеры могут быть приобретены в других странах или предоставлены ими, как это сделали судоходные линии Ирана в 2022 году, когда они предоставили России 300 контейнеров»,— пояснил он.

«Сейчас контейнерные перевозки набирают популярность по ряду причин. Во-первых, груз можно погрузить в контейнер практически везде, перевезти на разных видах транспорта и доставить практически в любую точку. Во-вторых, уже есть контейнеры для разных видов грузов. В-третьих, контейнерных перевозчиков становится больше, появляются новые маршруты, это снижает стоимость перевозки»,— пояснил Дмитрий Баранов.

Диана Сунагатуллина