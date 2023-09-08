Зарубежный «Яндекс» запустил подразделение беспилотных автомобилей — Avride

Международная часть «Яндекса» запустила подразделение беспилотных автомобилей под новым брендом Avride. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные зарубежных реестров юрлиц.

Как следует из данных иностранных реестров, не позже июня Yandex Self Driving Group, под которым работало подразделение беспилотных авто, было переименовано в Avride. Не так давно компания также запустила собственный сайт.

Как сказано на сайте компании, над проектом работают несколько сотен инженеров, большая часть из которых ранее занимались беспилотниками «Яндекса».

По данным ТАСС, зарегистрированное в США юрлицо Yandex Self Driving Group также было переименовано. Его новое название не уточняется.

Изменения в структуре «Яндекса» были анонсированы в ноябре 2022 года. Компания собиралась сохранить за головной компанией Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, международные проекты в области облачных технологий, а остальные сервисы продать.

Bloomberg писало, что российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов предложили выкупить контрольный пакет «Яндекса». По данным агентства, за бизнесменами стоит группа инвесторов, в которую также входят Роман Абрамович и представители ВТБ. 51% акций «Яндекса» оценивались в сумму от $7 млрд до $7,5 млрд.

О развитии международного бизнеса «Яндекса» — в публикации «Ъ» «Нейровязь».

Олеся Павленко