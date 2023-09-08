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Коммерсантъ FM
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Нейровязь

«Яндекс» планирует адаптировать продукты для арабских стран

«Яндекс» намерен в ближайшие месяцы представить свои продукты, использующие нейросеть YandexGPT, на арабском языке в странах Ближнего Востока. Компания, которая готовится отделить часть международного бизнеса, пока представлена в ОАЭ лишь рядом юрлиц, развивающих логистику и публикующих мобильные приложения. По направлению сервисов для компаний «Яндекс» рассматривает возможность развивать в регионе специализированные нейросети и инструменты для служб поддержки. Эксперты полагают, что именно акцент на нишевых сервисах позволит компании конкурировать с OpenAI и Google.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Яндекс» планирует в ближайшие полгода выйти на рынок арабских стран Ближнего Востока с локализованными продуктами, сообщил директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий компании Дмитрий Масюк в ходе конференции Practical ML Conf. В пресс-службе «Яндекса» уточнили “Ъ”, что речь идет о «разных продуктах, использующих YandexGPT», не назвав разработки.

«У нас есть конкретные планы в ближайшие полгода появиться на Ближнем Востоке. Понятное дело, без арабского языка это сложно. И в ближайшие месяцы, максимум — кварталы, мы адаптируем продукты и технологии»,— сказал господин Масюк. На карте, которая в это время презентации отображалась на слайдах, были отмечены площади, соответствующие границам Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана.

В ходе конференции «Яндекс» представил вторую версию нейросети YandexGPT — она, в частности, способна генерировать ответы в разных стилях, жанрах и анализировать тексты. По словам господина Масюка, в отношении предоставления доступа к YandexGPT бизнесу компания акцентируется на трех направлениях: доступе к нейросети посредством программного интерфейса (API), инструментах для служб поддержки и продаж и инструменту автоматизации разработки (см. “Ъ” от 1 сентября).

В будущем речь может пойти «не только о внедрении наших продуктов, но и создании новых сущностей» — например, специализированных нейросетей для юридических или медицинских целей, добавил господин Масюк.

У «Яндекса» пока нет поисковых или контентных сервисов, локализованных для арабских стран Ближнего Востока. В феврале 2022 года, до начала военной операции России на Украине, «Яндекс» запустил в ОАЭ международный аналог логистического сервиса «Яндекс Маршрутизация» под брендом RouteQ.

Сейчас на сайте RouteQ говорится, что услуги сервиса предоставляются во всех странах, кроме США, Великобритании, стран ЕС и государств, находящихся под эмбарго. Также в январе 2022 года в ОАЭ была зарегистрирована Direct Cursus Computer Systems Trading, которая числится издателем ряда мобильных приложений «Яндекса» («Яндекс Браузер», «Яндекс Карты» и т. п.) и зарубежным оператором платформы аналитики AppMetrica.

Нидерландская Yandex N.V., которая пока выступает головной структурой «Яндекса», в ноябре 2022 года выражала намерение самостоятельно развивать международный бизнес по ряду направлений: разметки данных, беспилотных автомобилей, образовательных проектов и облачного бизнеса. Эти планы не изменились, подтверждает собеседник “Ъ”, близкий к одной из сторон сделки. В отчетности для инвесторов «Яндекс» обещает предоставить план по разделению бизнесов до конца года.

Но Yandex N.V. вряд ли будет усиливать присутствие на Ближнем Востоке и в Северной Африке — в ее приоритете будет развитие бизнеса на текущих рынках, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Он допускает, что при разделе активов будет обсуждаться и распределение потенциальных рынков: «Поскольку многие моменты, которые касаются интеллектуальной собственности, будут наверняка структурированы через лицензирование и передачу прав, указание географических зон выглядит логичным».

«Яндексу» хватит технических ресурсов, чтобы представить конкурентоспособный продукт на рынках Ближнего Востока, считает руководитель направления REWTAS компании CorpSoft24 Иван Болгар: «Но могут возникнуть сложности, касающиеся именно локализации языковой модели. Конкуренты в лице Amazon, Google и OpenAI наверняка заинтересованы работать в регионе в полную силу». По его мнению, «Яндексу» логично сконцентрироваться на разработке продуктов для конкретных задач, а не массового сегмента: «С тем же ChatGPT тягаться будет сложно».

В Саудовской Аравии компания может воспользоваться потребностью в цифровизации работы госорганов, считает управляющий директор практики «Данные и прикладной искусственный интеллект» Axenix Лариса Малькова. Она также полагает, что разработки в области машинного обучения будут полезными в проектах, связанных со строительством «умных» городов.

Юрий Литвиненко

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