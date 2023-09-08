Сергей Лавров добрался до народной республики

Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся в Азии по случаю проведения Восточноазиатского саммита и встречи лидеров стран G20, сделал остановку в Народной Республике Бангладеш. Дипломат провел переговоры с главой МИДа и премьером Бангладеш, а в завершение визита почтил память отца-основателя страны Муджибура Рахмана. С подробностями из Дакки — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (справа)

Фото: Mohammad Ponir Hossain, Reuters Сергей Лавров (справа)

Фото: Mohammad Ponir Hossain, Reuters

Сергей Лавров прилетел в Дакку из Джакарты, где принимал участие в Восточноазиатском саммите, в четверг вечером. Позднее прибытие не помешало ему провести длительные переговоры со своим бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом. «Сегодня очень хороший вечер,— сказал глава МИД республики, открывая встречу в широком составе.— Для начала позвольте мне приветствовать уважаемого господина Лаврова, прибывшего в Бангладеш с первым в истории визитом». Со своей стороны Сергей Лавров подчеркнул: «Действительно, давно назрел визит российского министра иностранных дел в Бангладеш. Уверен, мы положим начало интенсификации наших контактов».

Когда главные слова этого вечера были сказаны, торжественный тон сменился на куда более расслабленный. В какой-то момент господину Момену, зачитывавшему приветственную речь, даже пришлось бороться с желанием зевнуть.

Участники встречи с бангладешской стороны выразили признательность российским партнерам за строительство «Росатомом» первой в Бангладеш АЭС — «Руппур». Планируется, что АЭС, расположенная в 160 км от столицы, будет включать в себя два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. «Ее запуск в эксплуатацию в 2024–2025 годах будет означать выход бангладешской энергетики на качественно новый уровень развития»,— отмечается на сайте МИД РФ.

То, что для Дакки эта тема имеет особое значение, подтвердилось и в ходе пресс-конференции. Отвечая на вопросы местных журналистов, Сергей Лавров сказал: «Наш флагманский совместный проект строительства АЭС "Руппур" на территории Бангладеш... реализуется ритмично в соответствии с графиком». При этом он добавил, что «в октябре ожидается доставка и загрузка первого ядерного топлива».

В ходе пресс-конференции репортеры постоянно выкрикивали из зала вопросы, то и дело норовя вмешаться в традиционную для таких мероприятий очередность вопросов от гостей и принимающей стороны.

В какой-то момент Сергей Лавров не выдержал и пошутил: «Мы должны соблюдать паритет. Я понимаю, что вас 170 млн, а у нас только 150 млн, но…».

После этого сторонам удалось уравнять количество заданных вопросов, и «бой» окончился вничью со счетом 3:3.

Наутро Сергей Лавров встретился с премьером Бангладеш Шейх Хасиной в ее резиденции «Ганабхабан», что в переводе с бенгальского означает «Народный дом». Затем министр посетил дом-музей лидера борьбы за независимость Бангладеш Муджибура Рахмана. В 1971 году этот политик стал первым президентом Народной Республики Бангладеш, в 1972 году — премьер-министром, а в январе 1975-го вновь вернулся на пост президента. 15 августа 1975 года он был убит участниками заговора — представителями бангладешской армии и ветеранами освободительной войны — в своей резиденции.

«Мы ценим нашу общую историю и основание дружественных, взаимовыгодных отношений между нашими странами, заложенное Шейх Муджибуром Рахманом»,— написал Сергей Лавров в книге почетных гостей дома-музея.

Напоследок Сергей Лавров встретился в Дакке с тремя десятками выпускников советских вузов. Среди прочего подробно обсуждался конфликт на Украине. И заявления, звучавшие на встрече, Сергея Лаврова не могли не радовать.

Так, один из участников — профессор Мизанур Рахман — заявил, что благодарен СССР за победу во Второй мировой войне и ждет, что Россия подарит и второй День Победы. На такой ноте встречу, собственно, можно было и заканчивать.