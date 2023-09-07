И за нас, и за ВАС

Участники прошедшего в четверг в Джакарте Восточноазиатского саммита (ВАС) смогли принять совместное итоговое заявление, несмотря на различие позиций, например, России и США. Хозяйке мероприятия Индонезии удалось сделать, казалось бы, невозможное, ведь год назад в Камбодже лидеры ВАС так и не смогли договориться. Цель была достигнута благодаря отказу от упоминания острых тем, по которым заведомо не могло быть компромисса. Среди них не в последнюю очередь — Украина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники Восточноазиатского саммита в Джакарте

Фото: Reuters Участники Восточноазиатского саммита в Джакарте

Фото: Reuters

«Мы все в равной степени ответственны за то, чтобы нести мир, стабильность и процветание. Не создавать новые конфликтные ситуации и не начинать войны»,— заявил президент Индонезии Джоко Видодо, открывая 18-й Восточноазиатский саммит в Джакарте. В нем принимают участие лидеры государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также представители восьми государств—партнеров этой структуры по диалогу (Россия, США, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия).

В этом году форум обошелся без первых лиц Китая, США и России, но и без них градус напряжения на мероприятии был довольно высоким, учитывая отношения Вашингтона с Пекином и Москвой. В прошлом году встреча ВАС завершилась без принятия итогового заявления, так как стороны не смогли прийти к компромиссу. Разногласия были, в частности, по украинской теме. Тем более что Камбоджа пригласила принять участие в ВАС и Украину, которую представлял в Пномпене глава МИДа Дмитрий Кулеба.

В Джакарте решили не обострять, тем более индонезийские власти уже получили соответствующий опыт.

Июльская, подготовительная встреча глав МИДов стран—участниц ВАС запомнилась жесткой полемикой между представителями дипломатических ведомств РФ, США и Евросоюза. В результате госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявили, что участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятии не конструктивно и, более того, вносило «негативную повестку». Поэтому сейчас индонезийская сторона приложила максимум усилий, чтобы сгладить все острые углы.

По итогам саммита было принято общее заявление. Для этого из него пришлось убрать все острые моменты, включая украинскую тему. «Западный коллектив с участием некоторых партнеров из азиатской части этого саммита пытались всячески подорвать конструктивную работу, навязывая под разными предлогами украинскую тематику в тех или иных вариациях»,— рассказал по итогам саммита господин Лавров.

«К чести всех участников, удалось эти попытки отставить и подтвердить, что Восточноазиатские саммиты будут и впредь заниматься своей ранее согласованной повесткой дня, в которую не входят проблемы геополитического масштаба и которая не занимается урегулированием никаких кризисных и конфликтных ситуаций»,— добавил он.

Министр отметил, что «от попыток украинизировать все и вся» устает все больше стран, которые хотят заниматься своими конкретными региональными делами.

Впрочем, совсем от обсуждения украинской повестки уйти не удалось. Так, представляющая в Джакарте США вице-президент Камала Харрис все же упомянула в своем выступлении «незаконное вторжение России на Украину».

Госпоже Харрис было явно непросто. И не только потому, что позиция Вашингтона не нашла поддержки на бумаге. Отсутствие президента России Владимира Путина на ВАС было вполне ожидаемым (с начала военных действий РФ на Украине в 2021 году практически на всех международных мероприятиях Владимира Путина замещает Сергей Лавров), так же как и отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина (Пекин традиционно отправляет на ВАС министерские делегации). А вот замена президента Джо Байдена на Камалу Харрис вызвала неоднозначную реакцию у азиатских дипломатов. Тем более что президент США в любом случае отправится в Азию на саммит G20, который пройдет в Индии сразу после ВАС, а оттуда — с официальным визитом во Вьетнам. «Наиболее подходящее слово здесь — разочарование»,— заявил изданию Foreign Policy высокопоставленный азиатский чиновник на условиях анонимности. «Отсутствие Байдена будет ощутимым,— отметил он,— и станет упущенной возможностью (для США.— “Ъ”) закрепить определенные успехи, особенно на фоне растущих противоречий с Китаем».

Напомним, что в прошлом году на саммите в Камбодже президент Байден подписал соглашение о повышении статуса двусторонних отношений с АСЕАН до всеобъемлющего стратегического партнерства. США — крупнейший инвестиционный партнер АСЕАН, но по-прежнему второй по объему торговли после Китая. Товарооборот Вашингтона и АСЕАН по итогам 2021 года вырос на 17,9%, до $441,7 млрд, в то время как взаимная торговля Китая и АСЕАН — в два с лишним раза больше.

В условиях торговой войны и обострения политических отношений с КНР шаги, предпринятые в Пномпене, могли обеспечить серьезный задел для дальнейшего укрепления влияния Вашингтона в Юго-Восточной Азии. И дать ему фору по двум ключевым вопросам политического противостояния США и КНР — Тайваня и влияния в Южно-Китайском море. Теперь возникли опасения, что пренебрежение господина Байдена встречей в Джакарте нарушит эти планы.

Между тем, находясь в Джакарте, Камала Харрис всячески старалась сгладить ситуацию. «США привержены Юго-Восточной Азии. Мы продолжим нашу работу на саммите США—АСЕАН и Восточноазиатском саммите, чтобы добиться результатов для народов наших стран и всего мира»,— написала она в Twitter. А позже уточнила: «Вместе с нашими союзниками и партнерами в Юго-Восточной Азии мы можем помочь обеспечить стабильность, безопасность и процветание для всех».

Безопасности посвятил свое выступление на саммите и Сергей Лавров. Правда, по его мнению, именно американоцентричные международные структуры препятствуют ее обеспечению в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Особое внимание уделено рискам милитаризации Восточной Азии на фоне проникновения в этот регион сил и инфраструктуры НАТО с опорой на созданные Западом блоковые механизмы сетевого сдерживания, продвижения конфронтационного проекта AUKUS, предусматривающего развертывание в регионе военно-стратегического комплекса с ядерным компонентом»,— заявили в пресс-службе МИД РФ по итогам саммита.

Впрочем, подобные заявления уже стали рутиной, за которой скрываются другие важные внешнеполитические задачи. По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, одна из них — максимальным образом интегрироваться в те организации, где она и так была, но никогда не ощущала себя неотъемлемой частью.

В беседе с «Ъ» эксперт рассказал, что в мире развивается новая стратегия, которую часто называют постколониальным оживлением. Речь об осмыслении новых национальных тенденций развития, которые наблюдаются в Индии, в странах Африки и АСЕАН, долгое время находившихся под воздействием западной культуры.

«Для них обретение полной идеологической или культурной независимости — крайне важный вопрос. Россия первая бросилась в прорыв и набила себе шишки в этом плане. Но, я думаю, этим странам интересно выслушать позицию России. Узнать, ради чего она это делает и чего добивается»,— считает эксперт. Но политикой все не ограничивается. «Россия довольно активно предлагает азиатским партнерам входить на российский рынок и вместе с тем сама очень активно входит в Азию. И не только в Китай, как это было раньше, но и в Индонезию, во Вьетнам — так называемые страны первичного интереса»,— добавил эксперт.

Анастасия Домбицкая, Джакарта