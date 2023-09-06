Иду на ВАС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где будет представлять страну на Восточноазиатском саммите (ВАС). Первый день пребывания в Джакарте министр посвятил двусторонним переговорам с представителями дружественных стран и организаций. С подробностями — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева), президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди Ириана

Фото: Reuters Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева), президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди Ириана

Фото: Reuters

Самолет российского министра приземлился в аэропорту Сукарно-Хатта в Джакарте в среду утром. И почти сразу после этого в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появился пост: «Сергей Лавров прибыл в Джакарту. Прием душевный». Индонезийская сторона действительно организовала пышный прием — с красной дорожкой, почетным караулом и традиционными танцами. У трапа главу российского МИДа встречал министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан.

Как только кортеж Сергея Лаврова отъехал от взлетно-посадочной полосы, индонезийцы собрали дорожку и откатили флаги. При этом они решили сфотографироваться на фоне российского самолета. В конце концов, шанс принять такие международные мероприятия выпадает раз в десятилетие.

Индонезия — одна из пяти стран (наряду с Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами), стоявших у истоков создания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (сейчас в нее входит десять стран). В этом году Джакарта в четвертый раз за всю историю АСЕАН выполняет функцию председателя. Ранее она председательствовала в ассоциации в 1967 году, когда АСЕАН была создана, а также в 2003-м и 2011-м.

Принимая пост в конце 2022 года, индонезийский президент Джоко Видодо заверил: «Председательство Индонезии сделает АСЕАН эпицентром роста». Это высказывание и легло в основу слогана этого года: «АСЕАН имеет значение: эпицентр роста».

Саммит АСЕАН открылся в Джакарте 5 сентября. Россия в нем не участвует, однако является полноправным членом Восточноазиатского саммита (ВАС) — форума в рамках АСЕАН, который объединяет десять стран Юго-Восточной Азии и восемь их международных партнеров. Помимо России это США, Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Заседание в формате ВАС пройдет в Джакарте в четверг, 7 сентября.

Как ранее сообщали в МИД РФ, в ходе мероприятия планируется «обсудить те вызовы, с которыми сегодня сталкивается Азиатско-Тихоокеанский регион». «В частности, намерены привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в АТР на фоне реализации Западом линии на расширение географической зоны, как они это называют, ответственности НАТО»,— рассказала Мария Захарова в ходе брифинга в среду, добавив, что Россия «выступает за расширение на платформе ВАС широкого всеобъемлющего практического сотрудничества». Впрочем, она не уточнила, каким образом это можно сделать, учитывая, что Москва считает «недружественными» большинство стран—партнеров АСЕАН, также участвующих в ВАС.

Представители Индонезии тем временем выступили с заявлениями о том, что АСЕАН и ВАС не будут становиться аренами для геополитического противоборства. Открывая саммит АСЕАН, Джоко Видодо заявил, что лидеры объединения договорились «не позволять никаким сторонам использовать регион Юго-Восточной Азии в качестве площадки в своей борьбе за власть и влияние» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, вместо этого необходимо объединять усилия для решения региональных и мировых проблем, а также работать над поддержанием стабильности и процветания.

Между тем первый день своего пребывания в Джакарте Сергей Лавров провел на двусторонних переговорах в отеле Mulia.

Вначале дипломат встретился со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, с которым две недели назад виделся на саммите БРИКС в ЮАР. «Обсудили практические шаги по дальнейшему развитию торгово-экономической и энергетической кооперации, сотрудничества в сфере транспорта, а также финансового взаимодействия»,— рассказали, не вдаваясь в детали, в МИД РФ.

Сразу после этого Сергей Лавров провел переговоры с генсеком Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных государств Индийского океана (АРСИО) Сальманом аль-Фариси. А завершился дипломатический марафон встречей с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди. К тому моменту Сергей Лавров успел нарядиться в индонезийскую рубашку из батика (на гала-ужины в рамках мероприятий по линии АСЕАН и ВАС министры приходят в традиционных нарядах принимающей стороны).

После переговоров Сергей Лавров с Ретно Марсуди поспешили в ресторан «Хутан Кота», где к тому времени главы делегаций уже собирались на гала-ужин от имени президента Видодо. Индонезийские организаторы устроили из этого события настоящий спектакль, который помимо делегаций могли увидеть и жители города. На небоскребы в центре столицы проецировалось подготовленное специально для этого дня анимационное шоу. А музыкальное сопровождение раздавалось далеко за пределами самого ресторана. «Красота цветочных композиций и световых решений поражает даже самое смелое воображение. Гостеприимная Индонезия, спасибо!» — написала в Telegram-канале Мария Захарова.