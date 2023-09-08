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Коммерсантъ FM
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«Как минимум будет интересно»

Дмитрий Дризе — о программе саммита G20

Индия готовится принять саммит G20. Президент России Владимир Путин в мероприятии не участвует и даже не выступит по видеосвязи. Делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Не приедет в Нью-Дели и председатель КНР Си Цзиньпин. По данным агентства Bloomberg, в рамках встречи представители Запада попытаются наладить контакты со странами Глобального Юга, а главной темой обсуждения станет Украина. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет новых инициатив по урегулированию конфликта.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Задача российской делегации во главе с Сергеем Лавровым в Нью-Дели — продвигать реформу системы глобального экономического управления, чтобы развивающимся странам лучше жилось. Также Россия затронет вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

Простому человеку может это показаться скучным и неинтересным, и зря. Речь, между прочим, идет о будущем всего земного шара. Для этого, собственно, все эти саммиты и собираются.

При этом, конечно, это возможность лидерам 20 ведущих экономик мира друг с другом поговорить по душам о наболевшем, в данном случае — об Украине, это самая большая проблема, что уж там скрывать.

Как на саммите G20 Запад готовится реализовать свою повестку

Как на саммите G20 Запад готовится реализовать свою повестку

Однако, как мы знаем, Владимир Путин в Нью-Дели не приедет и даже не выступит по видеосвязи, равно как и Си Цзиньпин, вместо которого на саммите Китай представит премьер-министр Ли Цян.

Таким образом расклад сил выглядит так: «группа семи», ЕС, США, страны Глобального Юга и хозяйка мероприятия Индия плюс приглашенные. Сложно сказать, сумеют ли западные бывшие партнеры за спиной России и Китая до чего-нибудь договориться с представителями других континентов. Судя по многочисленным публикациям и откровениям осведомленных источников, как минимум попытаются это сделать.

Между тем для президента США Джо Байдена этот саммит очень важен. К слову, он может быть для него последним, так как непонятно, что в следующем выборном году может приключиться.

Главная интрига — это американский мирный план по Украине или же некая прорывная инициатива, предложение, от которого сложно будет отказаться.

Что-то такое активно ожидается. Не зря же госсекретарь Энтони Блинкен накануне гостил в Киеве аж два дня.

Предполагается, что идея будет как бы вброшена, чтобы затем ее обсуждение продолжилось на Генассамблее ООН уже с участием и Си Цзиньпина, и украинского лидера Владимира Зеленского, правда, опять же, без президента России.

К слову, на декабрь намечена большая встреча на высшем уровне стран Запада, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Это новый формат, который целиком посвящен украинской проблеме.

Сергей Строкань — о предстоящей встрече G20 в Индии

Сергей Строкань — о предстоящей встрече G20 в Индии

Далее строить гипотезы нет смысла. Можно лишь напомнить, что в прошлом году на Бали тоже ждали, надеялись, но увидели в итоге лишь усиление конфронтации. И сейчас возможен аналогичный сценарий.

Если договориться не удается, тогда жди нового витка противостояния, который непонятно еще чем закончится. Украина уже точно получает самолеты F-16, а там, вероятно, Киеву поставят и дальнобойные ракеты, и иную продвинутую разрушительную технику.

Принципиальная позиция Запада — никаких соглашений без Украины, это тоже стоит учитывать, когда речь идет о гипотетических переговорах. И второй аспект — это то, чего добивается Запад от Глобального Юга. Готов ли он отойти от нейтралитета и занять более активную позицию в отношении происходящего в Европе?

Надежды на прорыв, конечно, немного, но как минимум должно быть интересно. Будет на саммите большая политика, а не только климат и «зеленые ростки» экономического роста, которые то пробиваются, а то и наоборот.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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