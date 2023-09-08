«Как минимум будет интересно»

Индия готовится принять саммит G20. Президент России Владимир Путин в мероприятии не участвует и даже не выступит по видеосвязи. Делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров. Не приедет в Нью-Дели и председатель КНР Си Цзиньпин. По данным агентства Bloomberg, в рамках встречи представители Запада попытаются наладить контакты со странами Глобального Юга, а главной темой обсуждения станет Украина. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет новых инициатив по урегулированию конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Задача российской делегации во главе с Сергеем Лавровым в Нью-Дели — продвигать реформу системы глобального экономического управления, чтобы развивающимся странам лучше жилось. Также Россия затронет вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

Простому человеку может это показаться скучным и неинтересным, и зря. Речь, между прочим, идет о будущем всего земного шара. Для этого, собственно, все эти саммиты и собираются.

При этом, конечно, это возможность лидерам 20 ведущих экономик мира друг с другом поговорить по душам о наболевшем, в данном случае — об Украине, это самая большая проблема, что уж там скрывать.

Однако, как мы знаем, Владимир Путин в Нью-Дели не приедет и даже не выступит по видеосвязи, равно как и Си Цзиньпин, вместо которого на саммите Китай представит премьер-министр Ли Цян.

Таким образом расклад сил выглядит так: «группа семи», ЕС, США, страны Глобального Юга и хозяйка мероприятия Индия плюс приглашенные. Сложно сказать, сумеют ли западные бывшие партнеры за спиной России и Китая до чего-нибудь договориться с представителями других континентов. Судя по многочисленным публикациям и откровениям осведомленных источников, как минимум попытаются это сделать.

Между тем для президента США Джо Байдена этот саммит очень важен. К слову, он может быть для него последним, так как непонятно, что в следующем выборном году может приключиться.

Главная интрига — это американский мирный план по Украине или же некая прорывная инициатива, предложение, от которого сложно будет отказаться.

Что-то такое активно ожидается. Не зря же госсекретарь Энтони Блинкен накануне гостил в Киеве аж два дня.

Предполагается, что идея будет как бы вброшена, чтобы затем ее обсуждение продолжилось на Генассамблее ООН уже с участием и Си Цзиньпина, и украинского лидера Владимира Зеленского, правда, опять же, без президента России.

К слову, на декабрь намечена большая встреча на высшем уровне стран Запада, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Это новый формат, который целиком посвящен украинской проблеме.

Далее строить гипотезы нет смысла. Можно лишь напомнить, что в прошлом году на Бали тоже ждали, надеялись, но увидели в итоге лишь усиление конфронтации. И сейчас возможен аналогичный сценарий.

Если договориться не удается, тогда жди нового витка противостояния, который непонятно еще чем закончится. Украина уже точно получает самолеты F-16, а там, вероятно, Киеву поставят и дальнобойные ракеты, и иную продвинутую разрушительную технику.

Принципиальная позиция Запада — никаких соглашений без Украины, это тоже стоит учитывать, когда речь идет о гипотетических переговорах. И второй аспект — это то, чего добивается Запад от Глобального Юга. Готов ли он отойти от нейтралитета и занять более активную позицию в отношении происходящего в Европе?

Надежды на прорыв, конечно, немного, но как минимум должно быть интересно. Будет на саммите большая политика, а не только климат и «зеленые ростки» экономического роста, которые то пробиваются, а то и наоборот.

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