Невстреча в верхах

Председательствующая в этом году в «Группе двадцати» Индия была полна решимости сделать саммит G20 неким моментом истины в отношениях Востока и Запада. Однако в преддверии форума, намеченного на 9–10 сентября, в Дели обнаружили, что продвижение намеченной повестки осложняется не только упорным нежеланием США и их союзников отойти от украинской тематики и повернуться лицом к проблемам мировой экономики и развития, артикулируемым странами Глобального Юга. На саммите будут отсутствовать главы двух государств, пытающихся объединить вокруг себя на разных международных площадках страны незападного мира,— председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Китай будет представлять премьер Госсовета Ли Цян, Россию — министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Казалось бы, отсутствие первых лиц России и Китая не такая уж большая история, учитывая, что обе страны будут представлены политическими тяжеловесами, в высоком профессионализме которых не приходится сомневаться. Тем не менее саммиты на то и саммиты — они отличаются от министерских форумов именно тем, что это встречи лидеров государств, в личном общении которых и принимаются решения, определяющие судьбы мира. Так что, как ни крути, на предстоящем форуме «команда незападных стран» будет выступать в неполном, ослабленном составе.

В связи с этим «команда Запада» может во многом свести на нет усилия Индии, делавшей все возможное, чтобы саммит G20 этого года не повторил печальную историю прошлогоднего саммита «двадцатки» на индонезийском острове Бали. Во-первых, в Дели сразу отсекли идею пригласить на саммит G20 президента Владимира Зеленского и гасили все попытки превратить предстоящий форум в антироссийскую платформу. Во-вторых, Индия активно продвигала ту самую повестку многополярного мира, за которую так ратуют Москва и Пекин. Теперь же и сама Индия, и все те страны, которые рассчитывали, что в период ее председательства в G20 произойдет некая реинкарнация «двадцатки», заметно деградировавшей в последние годы и переживающей глубокий институциональный кризис, невольно окажутся в меньшинстве и будут вынуждены вести тяжелые арьергардные бои под натиском западных участников. Последние же будут присутствовать в полном составе и попытаются вписать в итоговое заявление антироссийские и антикитайские формулировки.

У Дели между тем есть и еще один повод для разочарования. Индийский премьер Нарендра Моди ждал в гости Владимира Путина для проведения ежегодного российско-индийского саммита. Теперь же более чем 20-летняя традиция проведения ежегодных встреч в верхах будет нарушена. При этом в нынешнем году такая встреча должна была пройти именно в Индии — напомним, что о попеременном их проведении то в одной, то в другой стране в 2002 году договорились Владимир Путин и тогдашний индийский лидер Атал Бихари Ваджпаи.

Однако случилось так, что Россия и Китай потеряли прежний интерес к «двадцатке», которая рассматривалась многими как противовес G7 — семерке ведущих экономик мира. Похоже, Москва и Пекин делают теперь главную ставку на БРИКС — глобальный проект, обретающий ныне второе дыхание. Но одновременно они отдаляются от Индии. Москва — невольно. Пекин — намеренно.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”