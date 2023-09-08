Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьер-министром Риши Сунаком. Тот заявил господину Зеленскому, что Великобритания вместе со странами G20 будет добиваться прогресса «в преодолении российской зерновой блокады» на Черном море.

По словам представителя британского премьера, президент Украины во время беседы рассказал о контрнаступлении Украины и текущих военных потребностях, а премьер-министр в ответ пообещал ему «неизменную поддержку Великобритании и похвалил вооруженные силы Украины за их прогресс на поле боя». «Премьер-министр обязался активизировать работу со странами G20 по обходу российской блокады и обеспечению уязвимым странам доступа к жизненно важным поставкам зерна»,— приводит Sky News заявление пресс-службы.

Владимир Зеленский написал в Telegram, что они обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество, а также «украинский вклад в защиту свободы мореходства и продовольственной безопасности». «Многое сделано. Но с усилением ПВО для защиты Одесской области сможем сделать еще больше. Готовимся и координируем позиции перед важными международными событиями осени»,— добавил он, не уточнив, о каких событиях речь.

России приостановила участие в зерновой сделке с 18 июля из-за невыполнения своих условий. После встречи 4 сентября с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин сказал, что РФ готова вернуться к выполнению сделки после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. МИД Украины отказался идти на уступки РФ по этой сделке.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «Лихие зерновые».

Лаура Кеффер