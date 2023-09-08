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Коммерсантъ FM
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ГЧП для суверенитета

Названы ограничения для реализации приоритетных проектов в партнерстве государства и бизнеса

С использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) к 2030 году в РФ могут быть реализованы проекты, необходимые для достижения технологического суверенитета и для структурной адаптации экономики, на общую сумму 3,4 трлн руб., подсчитали в Национальном центре ГЧП. Для этого, впрочем, предстоит снять существующие законодательные ограничения для реализации таких проектов, прежде всего — в промышленной сфере.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инвестиционный потенциал рынка ГЧП для решения задачи достижения технологического суверенитета оценивается в 3,4 трлн руб. к 2030 году, сказано в исследовании Национального центра ГЧП ВЭБ.РФ.

Утвержденная правительством таксономия приоритетных проектов разделяет их на две группы: технологического суверенитета, направленные на создание новых мощностей, технологий и расширение производств в отраслях, где степень локализации менее 50% (например, электроника, химпром, авиа- и автопром), и на проекты структурной адаптации экономики, позволяющие переориентировать поставки продукции из РФ в дружественные страны (см. «Ъ» от 18 апреля). Список приоритетов планируется использовать для кредитования проектов по более доступным ставкам за счет понижения коэффициентов риска, а также привязать их к иным механизмам поддержки — например, к фабрике проектного финансирования (см. «Ъ» от 28 июня) и механизму инвестиционного налогового вычета (см. «Ъ» от 1 марта).

По оценкам центра, в рамках ГЧП к 2030 году могут быть законтрактованы проекты технологического суверенитета на 2,5 трлн и проекты структурной адаптации на 0,9 трлн руб. Однако, предупреждают авторы, это возможно лишь в случае снятия «правовых, рыночных и институциональных» ограничений.

Сейчас реализация ГЧП-механизмов без правовых ограничений возможна далеко не по всем необходимым направлениям, говорится в исследовании. Например, для ГЧП-соглашений все направления техсуверенитета доступны лишь с ограничениями и рисками. Концессии полностью применимы всего для двух из 13 направлений (энергетика и судостроение) и совсем неприменимы для пяти (например, авиастроение и электроника). Для проектов структурной адаптации экономики по большей части механизмы ГЧП подходят.

Напомним, что рынок ГЧП в основном сконцентрирован на инфраструктурных проектах, в промышленной сфере механизм используется значительно реже (см. «Ъ» от 14 сентября 2022 года). Связана такая ситуация с тем, что, хотя формально ГЧП-проекты могут реализовываться в сфере промышленных производств, эта форма для нее непривлекательна в силу законодательных ограничений. Например, не допускается заключение ГЧП-соглашений в отношении реконструкции или модернизации объектов, находящихся в частной собственности, земельный участок должен принадлежать публичной стороне и ей же отходит объект по окончании срока действия соглашения (если доля участия государства составила более 50%).

Применению ГЧП в проектах технологического суверенитета мешают и иные проблемы, которые, как сказано в исследовании, носят системный характер: дороговизна и длительность выполнения НИОКР, неурегулированность распределения технологических рисков и прав на объекты интеллектуальной собственности, нехватка финансирования для активного наращивания промпроизводства, длительные сроки окупаемости проектов при повышенных технологических, маркетинговых и кредитных рисках.

Для снятия ограничений, полагают эксперты, необходимы законодательные изменения.

Прежде всего, в части донастройки самого механизма ГЧП за счет снятия ограничений для применения в промышленных проектах. Необходимо разрешить заключать соглашения в отношении частных объектов и участвовать на стороне частного партнера госкомпаниям, а на стороне публичного — институтам развития, которые являются «держателями» мер поддержки. Также следует отказаться от обязательного возникновения госсобственности на объект при доле участия публичной стороны более 50% или хотя бы предусмотреть механизм отложенной приватизации. Также предлагается увязать «классическое» ГЧП с так называемыми квази-ГЧП (офсетные контракты, соглашения о защите и поощрении капиталов; СЗПК) — в частности, за счет предоставления инвесторам в рамках ГЧП-проектов возможности заключения подобных соглашений без дополнительных конкурсных процедур.

Евгения Крючкова

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