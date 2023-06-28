Технологический суверенитет с гарантией

Минэкономики предлагает расширить «фабрику проектного финансирования» за счет возможности включения в этот механизм проектов, финансируемых банками в рамках технологической таксономии. Речь идет о выдаче поручительств ВЭБ.РФ для обеспечения займов и о субсидировании кредитной ставки в случае увеличения ключевой ставки ЦБ. Лимит поручительств ограничен 200 млрд руб., это позволит профинансировать проекты на общую сумму минимум 400 млрд руб. Предполагается, что такие дополнения позволят нарастить инвестиции в приоритетные проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект программы поддержки проектов в рамках технологической таксономии. Напомним, речь идет об инициативах, отвечающих заявленной властями цели достижения технологического суверенитета РФ (за счет создания новых мощностей и технологий в отраслях со степенью локализации менее 50%). Также поддерживаются проекты, направленные на структурную адаптации экономики за счет переориентации экспорта (см. “Ъ” от 18 апреля). Для подобных проектов предполагается снижение коэффициентов риска при их кредитовании банками ради сокращения процентных ставок на 0,5–1 пункт по сравнению с рыночным уровнем. К 2030 году ожидается выдача таких кредитов на сумму 15–20 трлн руб. Отметим, что сама таксономия ориентирована на рыночные инструменты (финансирование предоставляют коммерческие банки) и позиционируется как базовый механизм, который смогут дополнить в том числе и меры господдержки (см. “Ъ” от 27 апреля).

Теперь, согласно подготовленному Минэкономики проекту постановления правительства, эту программу планируется совместить с «фабрикой проектного финансирования» — механизмом финансирования крупных проектов за счет привлекаемых ВЭБ.РФ синдицированных кредитов по льготным ставкам с гарантией их неизменности на протяжении всего срока реализации инициатив. Как следует из документа, проекты технологического суверенитета, кредитуемые банками вне синдикатов, будут выделены отдельным треком в виде «технологических кредитов», обеспеченных поручительствами ВЭБ.РФ. Такими поручительствами может быть обеспечено от 10% до 50% суммы кредита на срок до 16 лет — общий лимит на их выдачу в рамках «фабрики» будет ограничен 200 млрд руб. При этом, согласно проекту, лимит траншей ВЭБа в рамках синдицированных кредитов для финансирования «обычных» для «фабрики» проектов остается в размере 500 млрд руб. Как пояснили “Ъ” в ВЭБе, «лимит поручительств выделяется дополнительно в рамках фабрики, это позволит профинансировать проекты общей стоимостью более 400 млрд руб.».

Проекты, финансируемые за счет технологических кредитов, в рамках «фабрики» получат гарантию неизменности ставки на протяжении всего срока займа за счет субсидирования со стороны государства ее превышения при росте ключевой ставки ЦБ (кроме случаев, когда проекту уже предоставлена господдержка). Для таких проектов устанавливаются отдельные критерии: проект должен быть стоимостью от 1 млрд до 20 млрд руб. (обычный входной порог — 3 млрд руб.), кредит на срок от 3 до 15 лет (обычно — до 20 лет), минимальная доля собственных средств инвестора в проекте — 15%.

Как отмечают в Минэкономики, это позволит расширить перечень проектов «фабрики», повысить доступность проектного финансирования, а также увеличить объемы инвестиций, в том числе направленных на достижение технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Евгения Крючкова