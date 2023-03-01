Займи казенное, но дай вложить частное

Белый дом реформирует механизм инвестиционных налоговых вычетов (ИНВ) по региональной части налога на прибыль: он не дал роста инвестиций и неинтересен ни центру, ни регионам, ни инвесторам, признают в правительстве. Власти хотят унифицировать правила предоставления вычетов во всех регионах, увязав их с налоговой отдачей от инвестпроектов. Бюджетные потери регионов из-за ИНВ предлагается покрывать не дотациями, а беспроцентными бюджетными кредитами с возвратом после запуска проекта. В Белом доме ждут, что такой подход позволит поддержать инициативы, способные закрыть дефициты, возникшие после ухода иностранных поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бесполезность налогового инвествычета подтолкнула первого вице-премьера Андрея Белоусова к идее изменить в нем все — и цели, и правила, и порядок компенсаций расходов регионам

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бесполезность налогового инвествычета подтолкнула первого вице-премьера Андрея Белоусова к идее изменить в нем все — и цели, и правила, и порядок компенсаций расходов регионам

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Белый дом представил параметры нового механизма ИНВ — реформа системы стимулирования инвестиций в регионах обсуждалась вчера на совещании комиссий Госсовета по направлениям «Инвестиции» и «Экономика и финансы» с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом “Ъ” сообщил присутствовавший там источник и подтвердили в секретариате первого вице-премьера.

ИНВ, напомним, позволяет компаниям уменьшать размер налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет субъекта РФ, на сумму до 90% объема инвестиций (объем и условия зависят от региона). Но из-за нежелания наращивать расходы часть регионов не внедряла ИНВ, поэтому с 2021 года правительство компенсирует им до двух третей затрат при подтвержденном внедрении регионального инвестстандарта (см. “Ъ” от 8 ноября 2022 года). Однако результаты реализации действующего ИНВ Белый дом не впечатляют: в 2022 году дотацию получили 19 регионов, но сам «объем ИНВ составил 27 млрд руб. при объеме инвестиций в 30 трлн руб. Это говорит о том, что на механизм нет спроса. Задача сделать так, чтобы рубль финансовой поддержки давал 20 руб. инвестиций», передал “Ъ” слова Андрея Белоусова его представитель. У механизма есть недостатки для всех заинтересованных сторон, считают в правительстве, отдача от него в части инвестиций минимальна, в том числе из-за отсутствия привязки к инвестпроектам. На практике ИНВ направлен на поддержку текущей деятельности компаний независимо от отрасли, рентабельности и отдачи на рубль инвестиций. Инвесторы же не могут прогнозировать возвратность вложений — регионы могут сами ограничить возможности переноса остатка ИНВ на будущие периоды, размер включаемых в ИНВ капрасходов и предельный уровень вычета.

Белый дом предлагает сразу реформировать и правила предоставления самого вычета, и механизм компенсации выпадающих доходов регионов. Вместо прямых дотаций будет создан механизм долгосрочных стимулирующих бюджетных кредитов (СБК) — одна из обсуждаемых конструкций предполагает получение субъектами РФ таких кредитов под 3%, но до выхода инвестпроекта на бюджетную нейтральность (три—четыре года) ставку компенсирует федеральный бюджет, превращая кредит в беспроцентный, а после запуска проекта регион выплатит долг за счет налоговых поступлений. Как поясняют “Ъ” в Минэкономики, параметры СБК будут еще уточняться.

Первый вице-премьер заверил, что механизм кредитования регионов будет проработан так, чтобы субъекты не попали в долговую ловушку в случае срыва инвестпроекта. Сам же ИНВ должен быть весомым, чтобы на механизм появился спрос; вычет будет предоставляться компаниям, реализующим инвестпроекты, включенные в единый реестр казначейства и заключившие соглашение о взаимных обязательствах с регионом. Соотношение между возвратом налога и инвестициями составит 20–30% от объема капвложений, срок применения такого «проектного» вычета будет пятилетним, ставка налога на прибыль — единой (сейчас может варьироваться от 0% до 17%). Правила выдачи ИНВ будут унифицированы во всех регионах и закреплены в Налоговом кодексе. Предполагается, что обновленный вычет будет ориентирован на задачу адаптации экономики к новым условиям, а не на поддержку отраслей — де-факто правительство хочет перенацелить инвестиции на запуск проектов, способных закрыть дефициты, возникшие в связи с военной операцией на Украине, санкциями и уходом иностранных поставщиков и технологий из РФ. Один из обсуждаемых механизмов — таксономия технологического суверенитета, которая позволит обеспечить приоритет таким проектам. Впрочем, новый механизм еще будет детализирован, пока предполагается, что действующая конструкция ИНВ сохранится до конца 2024 года.

Диана Галиева