Займи казенное, но дай вложить частное

Белый дом реформирует механизм инвестиционных налоговых вычетов (ИНВ) по региональной части налога на прибыль: он не дал роста инвестиций и неинтересен ни центру, ни регионам, ни инвесторам, признают в правительстве. Власти хотят унифицировать правила предоставления вычетов во всех регионах, увязав их с налоговой отдачей от инвестпроектов. Бюджетные потери регионов из-за ИНВ предлагается покрывать не дотациями, а беспроцентными бюджетными кредитами с возвратом после запуска проекта. В Белом доме ждут, что такой подход позволит поддержать инициативы, способные закрыть дефициты, возникшие после ухода иностранных поставщиков.
Бесполезность налогового инвествычета подтолкнула первого вице-премьера Андрея Белоусова к идее изменить в нем все — и цели, и правила, и порядок компенсаций расходов регионам
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Белый дом представил параметры нового механизма ИНВ — реформа системы стимулирования инвестиций в регионах обсуждалась вчера на совещании комиссий Госсовета по направлениям «Инвестиции» и «Экономика и финансы» с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом “Ъ” сообщил присутствовавший там источник и подтвердили в секретариате первого вице-премьера.
ИНВ, напомним, позволяет компаниям уменьшать размер налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет субъекта РФ, на сумму до 90% объема инвестиций (объем и условия зависят от региона). Но из-за нежелания наращивать расходы часть регионов не внедряла ИНВ, поэтому с 2021 года правительство компенсирует им до двух третей затрат при подтвержденном внедрении регионального инвестстандарта (см. “Ъ” от 8 ноября 2022 года). Однако результаты реализации действующего ИНВ Белый дом не впечатляют: в 2022 году дотацию получили 19 регионов, но сам «объем ИНВ составил 27 млрд руб. при объеме инвестиций в 30 трлн руб. Это говорит о том, что на механизм нет спроса. Задача сделать так, чтобы рубль финансовой поддержки давал 20 руб. инвестиций», передал “Ъ” слова Андрея Белоусова его представитель. У механизма есть недостатки для всех заинтересованных сторон, считают в правительстве, отдача от него в части инвестиций минимальна, в том числе из-за отсутствия привязки к инвестпроектам. На практике ИНВ направлен на поддержку текущей деятельности компаний независимо от отрасли, рентабельности и отдачи на рубль инвестиций. Инвесторы же не могут прогнозировать возвратность вложений — регионы могут сами ограничить возможности переноса остатка ИНВ на будущие периоды, размер включаемых в ИНВ капрасходов и предельный уровень вычета.
Белый дом предлагает сразу реформировать и правила предоставления самого вычета, и механизм компенсации выпадающих доходов регионов. Вместо прямых дотаций будет создан механизм долгосрочных стимулирующих бюджетных кредитов (СБК) — одна из обсуждаемых конструкций предполагает получение субъектами РФ таких кредитов под 3%, но до выхода инвестпроекта на бюджетную нейтральность (три—четыре года) ставку компенсирует федеральный бюджет, превращая кредит в беспроцентный, а после запуска проекта регион выплатит долг за счет налоговых поступлений. Как поясняют “Ъ” в Минэкономики, параметры СБК будут еще уточняться.
Первый вице-премьер заверил, что механизм кредитования регионов будет проработан так, чтобы субъекты не попали в долговую ловушку в случае срыва инвестпроекта. Сам же ИНВ должен быть весомым, чтобы на механизм появился спрос; вычет будет предоставляться компаниям, реализующим инвестпроекты, включенные в единый реестр казначейства и заключившие соглашение о взаимных обязательствах с регионом. Соотношение между возвратом налога и инвестициями составит 20–30% от объема капвложений, срок применения такого «проектного» вычета будет пятилетним, ставка налога на прибыль — единой (сейчас может варьироваться от 0% до 17%). Правила выдачи ИНВ будут унифицированы во всех регионах и закреплены в Налоговом кодексе. Предполагается, что обновленный вычет будет ориентирован на задачу адаптации экономики к новым условиям, а не на поддержку отраслей — де-факто правительство хочет перенацелить инвестиции на запуск проектов, способных закрыть дефициты, возникшие в связи с военной операцией на Украине, санкциями и уходом иностранных поставщиков и технологий из РФ. Один из обсуждаемых механизмов — таксономия технологического суверенитета, которая позволит обеспечить приоритет таким проектам. Впрочем, новый механизм еще будет детализирован, пока предполагается, что действующая конструкция ИНВ сохранится до конца 2024 года.