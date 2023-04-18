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Коммерсантъ FM
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Технологии посчитали

Правительство утвердило таксономию приоритетных проектов

Белый дом принятой технологической таксономией определил приоритеты в этой сфере на ближайшие годы — речь идет как о создании новых производств по широкому перечню отсутствующей в стране продукции, так и о развитии инфраструктуры для российского экспорта по новым направлениям. Предполагается, что такая таксономия позволит привлечь до 10 трлн руб. льготных кредитов и в перспективе может быть подключена к системе стимулирования производства. Эксперты меры поддерживают, но отмечают, что перечень приоритетов должен актуализироваться и соответствовать реальным потребностям бизнеса.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правительство своим постановлением утвердило таксономию приоритетных проектов — перечень видов производств и услуг для обретения Россией технологического суверенитета. Таксономия, которую планируется привязать и к иным механизмам поддержки (см. “Ъ” от 1 марта и 14 апреля), позиционируется как мера стимулирования выпуска необходимой продукции — за счет меньших коэффициентов риска при кредитовании и пониженной ставки по займам. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, ожидается до 10 трлн руб. дополнительного финансирования для развития таких перспективных отраслей.

Таксономия предусматривает две группы проектов. Первая — проекты техносуверенитета, направленные на создание новых мощностей, технологий и расширение производств в отраслях, где степень локализации составляет менее 50%. Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, «чаще это 10–20% и та продукция, которая в стране пока не производится». Приоритетными здесь заявлены авиа- и автопром, железнодорожное, нефтегазовое, специализированное и сельхозмашиностроение, станко- и судостроение, фармацевтика, химпром, электроника и энергетика. Список продукции широк — это, к примеру, самолеты, запчасти для машин, томографы, оборудование для беспилотников и ядерные установки.

Вторая группа — проекты структурной адаптации экономики нацелены на развитие инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги (среди приоритетных, например, разработка программных продуктов) и переориентировать поставки продукции из РФ в дружественные страны. Проекты будут включаться в специальный реестр. Среди требований — от 50% выручки от реализации проекта должно формироваться за счет приоритетной продукции. Оценивать соответствие таксономии будут межведомственная комиссия, которую еще предстоит сформировать, банки и экспертные организации.

В Минпромторге поясняют, что критериями включения проектов являются доля импортной продукции в потреблении по гражданским отраслям промышленности, соответствие планам импортозамещения и перечню критических комплектующих. Как отмечают в Минэкономики, проекты, соответствующие таксономии, помогут избавиться от зависимости от импорта готовой продукции и поставлять российскую продукцию в дружественные страны. В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что постановление синхронизировано с проектом Концепции технологического развития до 2030 года — включены линейки высокотехнологичной продукции, основанные на использовании «сквозных» технологий (например, беспилотный транспорт, накопители энергии, новые материалы), за счет этого реализация проектов техносуверенитета будет способствовать развитию перспективных технологий.

Директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ ВШЭ Александр Чулок позитивно оценивает появление таксономии как точки отсчета для технологического развития. «Однако с учетом скорости имплементации технологических решений недостаточно создать классификатор, необходимо предусмотреть механизм актуализации технологий. И делать это нужно с учетом двух факторов — технологии должны отвечать на глобальные вызовы и должны соответствовать нацприоритетам, в том числе техсуверенитета»,— говорит он. Как отмечает вице-президент по развитию и планированию фонда «Сколково» Сергей Израйлит, важно также обеспечить гибкость настройки таксономии под реальные потребности бизнеса — несмотря на важность прорывных направлений (например, беспилотников), «в ряде случаев высокотехнологичные компоненты могут критически влиять на эффективность конечных решений в традиционных отраслях». В Минпромторге заверяют, что при необходимости готовы к адаптации таксономии.

Евгения Крючкова, Диана Галиева

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