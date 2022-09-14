С государства и спрос

Дискуссии в рамках Недели государственно-частного партнерства (ГЧП) во многом разворачивались вокруг роли рынка и государства в наращивании инвестактивности. Так, Минэкономики, оценивая долю ГЧП в 4% общего объема вложений, надеется увеличить показатель вдвое, предлагая рынку уже известные меры поддержки — «инфраструктурное меню» и донастройку регулирования. Сами участники рынка, полагая, что механизмы ГЧП сейчас становятся все более востребованными, поскольку позволяют им «перенести» часть рисков на публичную сторону, считают также перспективной идею расширения применения государственно-частных соглашений и на сферу промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как сообщил вчера первый замглавы Минэкономики Илья Торосов, власти рассчитывают нарастить долю вложений в экономику за счет реализации ГЧП-проектов вдвое с нынешних 4% всего объема инвестиций. В целом, напомнил он, Минэкономики надеется за счет разных инструментов, включая фабрику проектного финансирования и проекты с использованием средств ФНБ, нарастить объем инвестиций до 90 трлн руб. (с учетом более консервативного подхода Минфина к госрасходам эти оценки могут быть не окончательными; см. “Ъ” от 13 сентября). Принципиально новых решений для наращивания инвестиций в ГЧП-сегменте при этом не появилось. Как напомнил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин, поддержка ГЧП состоит из мер «инфраструктурного меню», включая финансирование из ФНБ модернизации ЖКХ (в основном — концессий), инфраструктурные бюджетные кредиты, а также инфраструктурные облигации.

Отметим, пока даже при таком стимулировании инвестиций прогнозы на этот год весьма сдержанны: это коммерческое закрытие проектов на 370 млрд руб., что ниже показателей последних двух лет (см. “Ъ” от 11 сентября). При этом участники рынка в текущей ситуации называют ГЧП актуальным способом структурирования проектов. По словам замгендиректора по финансам и экономики госкорпорации «Росатом» Ильи Реброва, «другого понятного инструмента работы» в условиях, когда ключевая ставка часто меняется, инвесторы не видят, нести такие риски не готовы и хотели бы «переложить» их на государство. Впрочем, как не раз подчеркнул замглавы департамента бюджетной политики Минфина Евгений Домбровский, само государство также намерено сделать свои риски предсказуемее — за счет оценки условных обязательств бюджета.

Потенциал для рынка Минэкономики видит и в донастройке регулирования: осенью ожидается принятие комплексного законопроекта, которым в том числе разграничиваются механизмы концессий и госзакупок и определяется, что бюджетное участие в проекте может составлять до 100% (см. “Ъ” от 3 марта). Также предусматривается возможность реализации ГЧП-проектов в отношении объектов незавершенного строительства — по словам Ильи Торосова, это может расширить рынок еще на 200 млрд руб. Среди высказанных на Неделе ГЧП поправок ко второму чтению — возможность направления платы концедента на обеспечение финансовых расходов концессионера и уточнение статуса банков — прямым указанием, что они не выступают публичным партнером (сейчас регулирование усложняет участие в проектах госбанков).

В целом, по словам Ильи Торосова, внимание к рынку ГЧП связано с тем, что при закрытых западных рынках и проблемах в логистике сформировать долгосрочный заказ промышленности должно государство. Рынок же ГЧП сконцентрирован на инфраструктурных проектах, что дает спрос на стройматериалы и оборудование, но в промышленной сфере концессии почти не используются, хотя такую возможность участники рынка считают перспективной (с оговоркой о необходимости гарантий спроса). Для запуска подобных проектов, в частности, Центр законодательных инициатив ВЭБ.РФ предлагает разрешить реконструкцию и модернизацию частных промышленных объектов в рамках ГЧП-соглашений с РФ — с возможностью включения в условия соглашения обязательства публичной стороны закупать их продукцию как у единственного поставщика.

Евгения Крючкова