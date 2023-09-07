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Коммерсантъ FM
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В Брянске беспилотник атаковал промышленный объект, произошло возгорание

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинским беспилотником вечером 7 сентября был атакован промышленный объект в Брянске. В результате произошло возгорание административного здания.

«Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы», — говорится в Telegram-канале главы региона. Сообщение было опубликовано в 21:28 мск. Других подробностей не приводится.

По данным Telegram-канала Mash, беспилотник атаковал завод «Кремний-Эл», который производит интегральные микросхемы. 30 августа предприятие уже подвергалось атаке БПЛА. Господин Богомаз тогда заявил, что дрон был сбит силами ПВО.

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