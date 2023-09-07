Второй за день беспилотник сбит над железнодорожным вокзалом в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подавлении силами радиоэлектронной борьбы украинского беспилотника самолетного типа. Он упал в районе железнодорожного полотна вокзала, который сегодня, 7 сентября, был поврежден обломками еще одного сбитого БПЛА.

Как уточнил глава региона в своем Telegram-канале, пострадавших и разрушений от падения очередного беспилотника нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Всего за день над Брянской областью были подавлены четыре беспилотника. Один БПЛА ранее сбили над Брянским районом, а другой — на подлете к областному центру. Пострадавших и разрушений, по данным властей, не было.

Брянская область, как и другие приграничные регионы России, подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Пограничные службы и силы Министерства обороны несколько раз пресекали попытки вторжения на ее территорию диверсионных групп.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж