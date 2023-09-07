Брянское село Случевск попало под обстрел из РСЗО «Град»

Село Случевск в Брянской области обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил глава региона Александр Богомаз. Раненых нет. Село частично осталось без света.

По словам господина Богомаза, по Случевску выпустили 30 снарядов. В результате в селе частично нарушено энергоснабжение, также полностью разрушен один жилой дом с постройками.

Это второй обстрел населенных пунктов в Брянской области за сегодняшний день, 7 сентября. Вечером Александр Богомаз сообщал об обстреле села Демьянки. Один снаряд попал в крышу жилого дома, но он не сдетонировал. Пострадавших нет. Также за день в регионе сбили четыре украинских дрона.

Что происходит на 561-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».