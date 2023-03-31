О ядерном несдержанно

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в пятницу прошло созванное по инициативе США и Украины заседание Совета Безопасности. Тема — объявление России о размещении своего тактического ядерного оружия в Белоруссии. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что речи о передаче белорусской стороне контроля над этим оружием не идет, а значит, все находится в рамках международного права. Большинство других участников мероприятия тем не менее сочли эти намерения угрозой для безопасности в регионе. Китай и Бразилия при этом выступили против размещения ядерного оружия в третьих странах «каким бы то ни было государством», обладающим таким вооружением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совета Безопасности ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Заседание Совета Безопасности ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Ядерный шантаж»

Это заседание выдалось крайне непростым для России. Заявление президента РФ Владимира Путина от 25 марта о планах размещения на территории Белоруссии российских ядерных боеголовок осудили едва ли не все участники мероприятия. Представитель Албании Ферит Хоксха, взявший слово первым, назвал действия Москвы «провокационными», «безответственными» и «представляющими угрозу для региона и всего мира». «Пользуясь ядерным шантажом, Россия демонстрирует приверженность ментальности холодной войны»,— заявил господин Хоксха. Власти Белоруссии он обвинил в «соучастии в нападении на Украину». Сославшись на представителей белорусской оппозиции, дипломат подчеркнул, что рядовые белорусы против планов размещения на их территории российского ядерного оружия. Но они, по его словам, оказались «заложниками в сложившейся ситуации».

Выступивший вслед за ним заместитель постпреда США Роберт Вуд заявил, что «для размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии нет весомых причин, связанных с соображениями безопасности».

«Ни одна страна не угрожает России или президенту Путину»,— заверил он, выразив мнение, что планы Москвы — это попытка убедить западные страны сократить военную помощь Украине. По словам американского дипломата, «Россия не уважает свои международные обязательства и даже обещания друзьям». Господин Вуд пояснил, что имеет в виду: 21 марта лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление, в котором говорится, что «ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий».

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, как и Роберт Вуд, обратился к властям Белоруссии с призывом «пересмотреть решение по ядерному оружию» и перестать «давать России использовать свою территорию как тыловую базу и площадку для наступления на Украину». Заместитель постпреда Великобритании Джеймс Кариуки обратился лично к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом «прекратить потворствовать безрассудным и эскалационным действиям России».

С критикой действий России выступили и представители большинства стран, занимающих сейчас кресла непостоянных членов Совбеза.

Представитель Швейцарии подчеркнул, что заявление Владимира Путина вызывает «большую озабоченность». Дипломат из Мальты упрекнул Москву в «безответственном подходе». В схожем духе высказались их коллеги из Японии и Эквадора. Постпред Ганы призвал Россию «прекратить нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины», добавив: «Хоть от этой жестокой войны страдает прежде всего украинский народ, ее негативные последствия ощущают и многие государства “глобального Юга”». Дипломат из Габона также выразил обеспокоенность в связи с планами РФ и Белоруссии, но упрекнул и Запад в наращивании поставок оружия Украине. «Эта абсурдная война становится все более опасной»,— предупредил он.

Украинский постпред при ООН Сергей Кислица, в свою очередь, заявил, что «Россия с самого начала вторжения пользуется ядерным шантажом как одним из инструментов устрашения». «Сейчас она вновь размахивает ядерной дубинкой, поскольку ей за 401 день войны так и не удалось победить на поле боя»,— объявил он, призвав международное сообщество «не поддаваться этим угрозам».

«Дамоклов меч»

С более нейтральных позиций выступили представители Китая и Бразилии. Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан назвал ядерное оружие «Дамокловым мечом, нависшим над всеми нами». Говоря о конфликте вокруг Украины, он призвал «все стороны оставаться рациональными и проявлять сдержанность, избегать усиления напряженности, прекратить любые действия, которые приводят к дальнейшему усугублению кризиса и могут спровоцировать его выход из-под контроля». «Международное сообщество должно безотлагательно выступить за мирные переговоры»,— сказал он, напомнив, что Пекин недавно обнародовал ряд предложений в этом русле.

Вернувшись же к теме ядерного оружия, Гэн Шуан подчеркнул, что Китай выступает «против его размещения за границей каким бы то ни было государством», что было явно адресовано России.

«Те же государства, которые уже размещают его за пределами своей территории, должны вернуть его (на свою землю.— “Ъ”)»,— добавил он, явно имея в виду США, чье ядерное оружие находится в пяти других странах—членах НАТО.

Постпред Бразилии при ООН Роналду Коста Филью сразу обрушился с критикой на практику США и их европейских партнеров.

«Бразилия давно говорит о том, что любое соглашение о совместном использовании ядерного оружия несовместимо со статьями 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)»,— заявил он. По словам дипломата, Бразилию «не убеждают аргументы, с помощью которых (западные страны.— “Ъ”) пытаются найти лазейки в формулировках ДНЯО», например, будто если принимающая ядерное оружие неядерная страна не контролирует его, то никакой передачи и нет (а значит, договор не нарушен). «Но реагировать на одно нарушение другим нарушением — это тоже ошибка»,— заявил бразильский дипломат, переходя уже к планам России и Белоруссии. Предупредив, что угроза ядерной войны сегодня «выше, чем когда-либо с окончания холодной войны», он призвал ядерные державы продолжить разоружение вместо гонки вооружений.

«Возможное размещение»

«Сегодня мы услышали немало критических замечаний в адрес нашей страны,— начал свое выступление постпред РФ при ООН Василий Небензя.— Общая логика наших бывших западных партнеров о том, что во всех бедах сегодняшнего мира виновата Россия, нас не удивляет. Однако поскольку речь идет о серьезных вопросах, затрагивающих безопасность всей нашей планеты, хотели бы дать пояснения о том, от кого на самом деле исходит угроза миру и стабильности». Из дальнейших пояснений российского дипломата следовало, что от США.

«Начатый по инициативе США и их союзников, провозгласивших себя победителями в холодной войне, процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей в области контроля над вооружениями и укрепления доверия носил системный и последовательный характер и не был спровоцирован какими-либо действиями с нашей стороны,— заявил Василий Небензя.— Он был продиктован исключительно стремлением США упрочить свое геополитическое доминирование и помешать объективному процессу становления многополярного мира».

По словам постпреда РФ, «объективных причин» для созыва заседания Совбеза ООН российская сторона не видит

«Россия в 1990-е годы предприняла все усилия для вывода ядерных вооружений из стран бывшего СССР на свою территорию. Мы неоднократно призывали американцев поступить аналогичным образом — отказаться от мышления времен холодной войны, вернуть все ядерное оружие США на национальную территорию,— напомнил он.— Мы также призывали ликвидировать соответствующую инфраструктуру в Европе и прекратить практику многолетних нарушений США и другими участниками НАТО ДНЯО за счет проведения так называемых совместных ядерных миссий. Мы не раз говорили, что эта практика не совместима ни с буквой, ни с духом ДНЯО».

При этом из выступления Василия Небензи следовало, что, выстраивая сотрудничество в военно-ядерной сфере с Белоруссией, Россия «не нарушает своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия».

«Президент Владимир Путин прямо указал на то, что мы ядерное оружие не передаем. Речь идет о передаче Республике Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М”, переоборудовании самолетов белорусских ВВС и обучении экипажей, строительстве специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, которое будет находиться под контролем России»,— уточнил он.

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, наоборот, поблагодарил Украину за созыв заседания, поскольку оно позволило привлечь внимание к ситуации вокруг американского ядерного оружия в Европе. «Мы призываем Украину решительно, мужественно потребовать от НАТО прекратить практику совместных ядерных миссий, а от США — вывести свое ядерное оружие из Бельгии, Германии, Нидерландов, Турции, которые по терминологии Украины и некоторых присутствующих здесь стран должны, очевидно, считаться оккупированными государствами или странами-заложниками»,— заявил он.

Белоруссия, по словам Рыбакова, подвергается «беспрецедентному политическому, экономическому, финансовому и информационному давлению» со стороны Запада.

«Обучение российской стороной белорусских пилотов, способных управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы, и соответствующая модернизация таких самолетов являются исключительной и вынужденной реакцией на вызовы и риски национальной безопасности, стоящие перед Республикой Беларусь»,— заявил он. После чего добавил: «Равно как и возможное — я подчеркиваю, возможное — размещение тактических ядерных боезарядов на территории Беларуси».

Впрочем, из Минска в этот же день пришел другой сигнал. Как заявил Александр Лукашенко, на территории Белоруссии вполне может появиться не только российское тактическое ядерное оружие, но и стратегическое.

Елена Черненко