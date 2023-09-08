На словах и на Дели

По данным “Ъ”, благодаря сокращению экспорта нефти РФ удалось добиться снижения дисконта основного сорта российской нефти Urals к Brent в портах Индии до $5 за баррель. Тем не менее Urals останется наиболее дешевым из доступных для Индии несанкционных сортов. Индийские власти в последние месяцы неоднократно обещали снизить зависимость от российской нефти, тем не менее страна, видимо, сохранит место крупнейшего потребителя морских партий из РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Urals сохранит конкурентные преимущества среди сортов нефти средней плотности на рынке Индии, несмотря на снижение дисконтов Urals к Brent до $4–5 за баррель с доставкой в порт, следует из обзора Kpler (есть у “Ъ”).

После того как ЕС ввел санкции против РФ за начало военных действий на Украине, Индия стала крупнейшим потребителем морских партий российской нефти, получая ее на условиях DES (delivery ex ship, поставка в порт назначения). Вторым по величине импортером морских партий российской нефти остается Китай (крупнейший импортер с учетом трубопроводных поставок по ВСТО). Морской экспорт нефти в Китай и Индию составлял в августе 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,6 млн б/с соответственно и, возможно, сохранится на этом уровне и в сентябре.

Индия и Китай расширили в этом году объемы закупок российской нефти из-за ее дешевизны, вызванной санкционными дисконтами. Так, в начале года, по данным Platts, дисконт Urals к Brent на условиях CIF составлял около $40 за баррель. В марте этого года «Роснефть» сообщала об увеличении поставок в адрес индийской IOC. По данным Reuters, российская нефтекомпания увеличила поставки нефти IOC вдвое, до 1,5 млн тонн в месяц (11 млн баррелей). Контракт привязан к сорту Dubai (дисконт составлял $8–10 за баррель к Dubai в порту поставки) — основному бенчмарку, используемому при поставках нефти в Азию. Цены на Brent и Dubai почти одинаковы, а в последний месяц Dubai торгуется с небольшой премией. Кроме того, «Роснефть» владеет более чем 49% во втором по величине индийском НПЗ Nayara Energy, который снабжается нефтью из РФ.

Вслед за снижением дисконтов на Urals индийские чиновники стали делать заявления о том, что готовы снизить зависимость от российской нефти, заменив ее более дешевыми аналогами с Ближнего Востока. «Наша зависимость от российской нефти резко снизится,— цитировало Bloomberg министра нефти Индии Хардипа Пури 1 сентября.— Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна». Спрос со стороны Индии снижается за счет осенних ремонтов, которые сильно сократят темпы нефтепереработки в стране, до 5 млн б/с, в первую очередь на крупнейшем НПЗ мира в Джамнагаре (в октябре приостановит работу установка первичной переработки мощностью 400 тыс. б/с), отмечают в Kpler.

Впрочем, пока что Urals остается наиболее дешевым из доступных Индии сортов средней плотности. Несмотря на резкое падение фрахтовых ставок VLCC, даже самый дешевый саудовский сорт (Arab Heavy, более тяжелый, чем Urals) стоит на солидные $7,5 за баррель больше Urals, а иракская нефть Basrah Medium — на $7 за баррель. При этом саудовский эталон Arab Light, который очень близок по характеристикам к Urals, стоит ровно на $10 дороже.

Россия использует падение объемов экспорта для полного восстановления дифференциалов Urals. Индия пытается, наоборот, вернуться к дисконту по крайней мере в $7 за баррель, комментирует Виктор Катона из Kpler. Но свободных объемов нет, а при их наличии индийские покупатели обязательно бы их приобрели. Главная проблема заключается в том, что сокращение экспорта со стороны РФ на 300 тыс. б/с ограничивает потолок индийских покупок в 2 млн б/с, замечает господин Катона, и возврата к рекордным показателям мая—июня, когда Индия покупала 2,2 млн б/с, не будет. Например, так как государственные компании Китая опасаются покупать иранские объемы и более 90% всего иранского экспорта оказывается в Шаньдуне, основном хабе независимых НПЗ, куда партии Urals продаются весьма редко, Иран конкурирует в первую очередь с ВСТО, рассказывает эксперт. По его оценкам, ВСТО впервые в этом году стал котироваться выше фьючерсов ICE Brent для партий, которые будут погружены в октябре (текущие предложения дают около $0,50 за баррель премии к Brent), однако даже относительно высокая стоимость не отбивает интерес китайских нефтяников. В сравнении с ближневосточными сортами нефти ВСТО все еще дешевле, к тому же имеет минимальную логистическую цепочку в Китай, добавляет эксперт.

Дмитрий Козлов