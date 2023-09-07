В Дагестане обнаружен склад со 137 тоннами аммиачной селитры

Прокуратура Дагестана сообщила об обнаружении склада с аммиачной селитрой, которая хранилась с нарушениями норм пожарной безопасности. За время начатых после взрыва 14 сентября проверок складов и АЗС это уже третье такое хранилище агрохимикатов.

На складе в городе Дагестанские Огни сотрудники надзорного ведомства и полиции выявили склад, на котором с грубыми нарушениями требований законодательства хранились 137 тонн аммиачной селитры.

В отношении предпринимателя возбуждены административные производства по двум статьям КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности» и «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Складские помещения освобождены от минеральных удобрений, селитра вывезена в безопасное место.

В конце августа еще один такой склад, на котором хранилось 3,8 тонны селитры, был выявлен прокуратурой в селе Аглоби Дербентского района республики. Там также возбуждено административное производство, селитра вывезена.

В Левашинском районе Дагестана было возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, незаконно эксплуатировавшего АГЗС, несмотря на то что ее деятельность была приостановлена в судебном порядке.

21 августа глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об обнаружении склада с селитрой, расположенного вблизи двух АЗС. В результате взрыва 14 августа рядом с АЗС на выезде из Махачкалы и пожара погибли 35 человек, еще более 100 пострадали. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. Следственный комитет России рассматривает несколько версий причин взрыва, одна из них — нарушение правил хранения агрохимикатов.

Юлия Рыбина, Махачкала