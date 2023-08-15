СКР: одна из версий взрыва в Махачкале — нарушение хранения агрохимикатов

Следственный комитет России рассматривает несколько версий причин взрыва на автозаправочной станции (АЗС) на окраине Махачкалы, одна из них — нарушение хранения агрохимикатов, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. Тем временем пресс-служба МЧС России сообщила, что спецборт министерства Ил-76 доставит 17 пострадавших от взрыва из Махачкалы в больницы Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв на автозаправочной станции на окраине Махачкалы

Фото: МЧС РФ Взрыв на автозаправочной станции на окраине Махачкалы

Фото: МЧС РФ

По версии СКР, возгорание изначально произошло в здании автосервиса в ходе ремонта одной из машин. Затем огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранились легковоспламеняющиеся удобрения, после чего произошел взрыв, сообщает пресс-служба.

Изначально сообщалось, что взрыв произошел на АЗС. Спустя несколько часов после ликвидации мощного пожара и разбора завалов выяснилось, что взрыв произошел в помещении автосервиса. По предварительным неофициальным данным, там хранилась селитра, отмечает СКР.

Взрыв произошел вчера, 14 августа, рядом с АЗС на выезде из Махачкалы. Площадь пожара составила 600 кв. м. Погибли 35 человек, около 70 ранены, из них 62 госпитализированы. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане.

Подробнее — в материале «Ъ» «Огневой вал».

Эрдни Кагалтынов