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Коммерсантъ FM
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Глава Дагестана сообщил об обнаружении склада селитры вблизи двух АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил на оперативном совещании в понедельник, что на территории республики обнаружен склад с 12 тоннами аммиачной селитры, расположенный в непосредственной близости от двух автозаправочных станций.

Информация была получена руководителем региона от республиканского МВД.

«Недели не прошло с той страшной трагедии! 35 человек погибло! Не все жертвы еще похоронены! И вот я узнаю, что в селе Бабаюрт на складе в 600 кв. м в сегодняшнюю жару хранится взрывоопасное вещество в непосредственной близости к двум АЗС! — цитирует правительственный Telegram-канал слова господина Меликова.— После произошедшей трагедии каждый должен был пересмотреть свое отношение к тому, что происходит!»

Глава Дагестана потребовал провести тщательную проверку по этому факту и принять необходимые меры. Он также поблагодарил участкового, обнаружившего склад и «проявившего принципиальность».

В результате взрыва 14 августа рядом с АЗС на выезде из Махачкалы и пожара погибли 35 человек, еще около 80 пострадали. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций в Дагестане. Следственный комитет России рассматривает несколько версий причин взрыва, одна из них — нарушение хранения агрохимикатов. По предварительным данным, там хранилась селитра.

Юлия Рыбина, Махачкала

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