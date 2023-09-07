British American Tobacco улетучивается из России

Крупный производитель сигарет British American Tobacco окончательно уйдет из России. Компания покидает и белорусский рынок. Она продала свои активы консорциуму, который возглавляет менеджмент отечественной «дочки». Это следует из официального сообщения на сайте компании. Сделку планируют закрыть до конца октября, ее сумма не раскрывается. О своих планах British American Tobacco заявляла еще в 2022 году. Весной она приостановила инвестиции в страну, но производство и продажа сигарет продолжались. По итогам прошлого года компания смогла увеличить свою выручку на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подробнее о российских активах British American Tobacco — в справке “Ъ FM”:

British American Tobacco работает в России больше 30 лет. В 1994 году компания запустила местное производство, сейчас она управляет фабрикой в Санкт-Петербурге. По данным за прошлый год, в российском подразделении заняты 2,5 тыс. человек. В портфель British American Tobacco входят такие бренды, как Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, «Золотая Ява», а также glo — это устройства для нагревания табака. По данным компании Nielsen, в 2019-м компания была третьим производителем сигарет в России. Она занимала пятую часть рынка. Ее конкуренты — JTI и Philip Morris. Первая приостановила инвестиции в страну, а вторая объявила об уходе с рынка.

Скорее всего, проблем с ассортиментом или ценами после ухода British American Tobacco не возникнет, считает руководитель агентства «Русский табак» Максим Королев. Большинство продукции компания в последние годы производила в России, а поставки сырья за последние полтора года удалось отладить, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Не думаю, что будут какие-то проблемы, перебои с продукцией, потому что останется та же команда управленцев, которая была у руля последние полтора года. Это некое формальное действие, формальный шаг, который им требуется больше по внутренним причинам или внешним для России, но не бизнес-необходимость. Поэтому на бизнес-процессах это не должно отразиться, как и на стабильности поставок товара, ценах.

Насколько я знаю, практически вся продукция компании производится в России и экспортируется в некоторые страны, в частности, Таможенного союза. Возможно, какие-то позиции поставляются по импорту до сих пор, но вообще-то все это прекратилось полтора года назад, так как сложностей много, а принципиальной необходимости нет. Все силы были брошены на выстраивание новой логистики по сырью и материалам, все это отлажено, а по готовой продукции у них были очень незначительные поставки».

Летом прошлого года British American Tobacco оценила свои потери от ухода с российского рынка в $1, 2 млрд. Судя по официальному заявлению производителя сигарет, консорциум инвесторов выкупит актив не за условный $1, предполагает глава компании «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров:

«Символической в данном случае сумма точно не была, потому что при продаже ниже определенной цены уплачивается очень большой взнос в федеральный бюджет. И второй момент — они четко сказали, что это консорциум инвесторов. То есть, видимо, менеджмент, но не классическая сделка management byout, когда управленцы выкупают бизнес за будущие платежи.

Здесь сделка более взвешенная. Сумма — это точно не 50%, условно говоря, от справедливой стоимости, но совершенно точно и не 1 цент, за который был продан Heineken. Думаю, что здесь некая промежуточная история. По моим оценкам, стоимость сделки должна была составить не менее $200 млн. Понятно, что это все равно очень большой дисконт, но точно не как сделка по Heineken».

Один из конкурентов British American Tobacco компания Philip Morris International сообщила о трудностях с продажей российских активов. Они возникли из-за законодательных ограничений — зарубежным игрокам приходится выполнять сложные условия, чтобы сделку одобрили. Корпорация оценила активы в стране в $2,5 млрд.

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Елена Иванова