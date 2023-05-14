Эквайрингу пересматривают комиссию

Продавцы сигарет просят снизить комиссию за безналичную оплату, указывая, что расходы на эквайринг негативно влияют на рентабельность отрасли. Такое обращение они направили в Минпромторг. Ведомство, как пишет РБК, передало письмо в ЦБ и Минфин. Сейчас комиссия за эквайринг составляет 2%, а маржинальность отрасли, как указывают ритейлеры в письме, не достигает 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов считает просьбу бизнеса обоснованной: «Это гигантские суммы: для сетей — 1%, для малого бизнеса — 2-2,5%.

Просто для продавцов табака это чувствительно тем, что у них маржа низкая, около 6%, так что если треть забирает эквайринг, то чувствуется это особенно остро.

Тем более есть минимальная цена табачной продукции, как и на лекарственные средства. Между тем в ЕС комиссия составляет 0,3% для кредитных карт, 0,2% — для дебетовых. В Китае — 0,35%. Вот как может стоить 2% вся система нажатия кнопок?».

Ритейлеры табачной продукции просят сократить комиссию с 2% до 0,7%. Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков отмечает, что после ухода иностранных платежных систем вроде Visa и MasterCard такой шаг был бы логичным:

«После этого следовало бы ожидать сокращения стоимости эквайринга в стране. Во-первых, это теперь прерогатива государственных структур и платежной системы "Мир". Во-вторых, те же самые компании ранее объясняли высокие процентные ставки большими маркетинговыми расходами, кешбэками, которые получали потребители за использование карт оплаты, и другими тратами, которые закладывались как раз в стоимость данной услуги.

Так что, когда на рынке остался, по сути, один государственный оператор этой системы, у которого нет изначально задачи зарабатывать прибыль, конечно, стоило снизить тарифы. Но мы видим, что этого не произошло».

Если комиссия за эквайринг будет сокращена, как изменится итоговая стоимость табака для потребителей? Председатель правления Национального платежного совета Александр Линников считает, что цены не снизятся, зато клиенты потеряют программы лояльности от банков:

«Обращение производителей табачных изделий как минимум непонятно. Тарифы на эквайринговые услуги кредитных организаций складываются на рыночных основаниях.

Снизить их для компаний определенной отрасли не представляется возможным. Даже если такая инициатива будет всерьез рассматриваться, сомневаюсь, что существует техническая возможность снизить комиссию для покупателей конкретных изделий, тем более табачных. Ведь это скажется на доходах банков, соответственно, уменьшатся и расходы банка на предоставление дополнительных бонусов и преимуществ клиентам».

Вместе с тем, по оценке аналитиков сервиса 2ГИС, за прошлый год в стране на треть выросло число магазинов электронных сигарет и вейпов. Например, в Москве их число превысило 4 тыс. точек.

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Дарья Фоменко