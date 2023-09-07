Падение обломков беспилотника на вокзал в Брянске не помешало движению поездов

В результате падения обломков сбитого над Брянском беспилотника повреждено витражное остекленение в зале ожидания на железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский». Как сообщили в Московской железной дороге, пострадавших в результате происшествия нет, а движение поездов идет в штатном режиме.

Вокзал сейчас открыт для пассажиров частично: пройти на платформы можно через кассовый зал дальнего следования. Судя по видеозаписи с места, обстановка на вокзале спокойная, повреждений на платформах нет.

О повреждении здания вокзала сегодня утром, 7 сентября, сообщил губернатор Александр Богомаз. Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над областным центром. Его обломки, по словам чиновника, повредили привокзальную площадь и несколько автомобилей. Пострадавших нет. Вокзал находится в Володарском районе Брянска, он является историческим памятником регионального значения. Также сегодня над Брянской областью были сбиты еще два беспилотника.

В августе беспилотник врезался в историческое здание железнодорожного вокзала в Курске. В результате легкие ранения получили пять человек. Стоимость восстановления повреждений на самом вокзале власти оценили в 104 млн руб.

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Сергей Толмачев, Воронеж