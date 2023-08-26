Обмену активами оценили перспективы

Еврокомиссия заявила, что ничего не знает о планируемом обмене замороженными активами. Власти Европейского союза впервые официально отреагировали на предложение Антона Силуанова. Министр финансов на этой неделе подготовил проект постановления правительства, который позволяет провести обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Конкретного механизма обмена Силуанов не раскрыл, лишь сообщил, что речь идет об активах розничных инвесторов на сумму около 100 млрд руб. Впрочем, представитель Европейской комиссии сообщил РБК, что им о таком предложении неизвестно. Никакие переговоры о перспективах обмена якобы не ведутся. Есть ли шанс, что сделка все-таки случится? Пока есть только одна схема обмена, и она выглядит слишком сложно, рассуждает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Есть иностранный инвестор, у которого в России на счетах типа "C" заблокированы активы в виде рублей или российских ценных бумаг. С другой стороны — российский инвестор, у которого заморожены активы, например, в Euroclear. Что можно сделать? Поменять заблокированные активы иностранного инвестора, который находится в России, на активы российского, которые зависли за рубежом. Для того чтобы это сделать, первое — нужна воля двух сторон, второе — потребовать согласия правительственной комиссии на то, чтобы со счетов типа "C" иностранного инвестора было можно вписать эти активы в пользу российского инвестора. И третье — разрешение регулирующих органов на стороне иностранного инвестора. Предполагаю, что правительство предусмотрело правила, по которым в некоторых случаях согласие правительственной комиссии на совершение свопа не требуется. На текущий момент эта сделка крайне сложно осуществима за счет того, что в ней слишком много регуляторных особенностей.

Коэффициент обмена этих активов — договорная история, не обязательно меняться доллар к доллару, может быть, доллар к полутора. И еще проблема: для того, чтобы получить согласие комиссии, нужно уплатить "добровольный" взнос в размере 15% от рыночной стоимости сделки. С высокой степенью вероятности иностранные инвесторы в российский бюджет вряд ли что-то будут платить».

В центробанке ранее описывали другой механизм. Они предлагали разморозить средства нерезидентов, чтобы те выкупили у россиян их замороженные бумаги.

Проблема в том, что объем иностранных средств несопоставим с потерями российских инвесторов. Как следует из данных банка России, на счетах типа «С» оказались бумаги на сумму 700 млрд руб. А российские инвесторы лишились доступа к активам на 1,5 трлн руб. На этом фоне вряд ли Европейская комиссия будет спешить с ответом, говорит директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков:

«Ситуация не будет реализовываться в моменте. Сначала — предложение, потом будет некая негативная реакция, затем очередное обсуждение. Думаю, эти переговоры уже происходят. Прогноз делается не на текущий год, а на, предположим, следующий. Сейчас еще есть прецеденты, связанные с разморозкой активов через суды. При этом наибольшая часть пострадавших — те, кто не обращались суды, то есть физлица — они будут испытывать некий дискомфорт. Здесь интересно будет наблюдать, как трансформируется эта позиция. На первоначальном этапе, она будет, конечно, резко отрицательная, потом, торг, гнев и принятие. Стадия принятия, скорее всего, начнется в 2024-2025 году».

В Национальной ассоциации участников фондового рынка рассказывали, что на первом этапе в разморозке смогут принять участие розничные инвесторы с портфелями меньше 100 тыс. руб. Но заставлять их никто не будет, участие в механизме абсолютно добровольное, обещал министр Антон Силуанов.

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Иван Якунин