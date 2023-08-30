Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский инвестор смог вывести из Euroclear заблокированные активы

Российскому инвестору удалось вывести свои активы стоимостью $2 млн (около 191,4 млн руб. по текущему курсу), замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), клиентом которого является инвестор.

Разрешение от казначейства Бельгии на разблокировку своих ценных бумаг, замороженных на счете НРД в Euroclear, клиент NSP получил в июне. 2 августа инвестор направил поручение в бельгийский депозитарий на перевод активов со счета в Райффайзенбанке на счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре. Euroclear исполнил поручение клиента NSP 29 августа.

В июне 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Согласно законодательству Евросоюза, разблокировка активов россиян возможна при соблюдении следующих условий: заявка подана до 7 января, активы в дальнейшем будут проданы, ни один из участников схемы не находится под санкциями, в качестве гаранта выступает европейский профучастник. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

22 августа министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. Вслед за этим Finаncial Times со ссылкой на европейских чиновников написала, что переговоры России и ЕС по возможному обмену не ведутся.

О том, какова вероятность заключения сделки с ЕС по замороженным средствам, — в материале «Ъ FM» «Обмену активами оценили перспективы».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...