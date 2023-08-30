Российский инвестор смог вывести из Euroclear заблокированные активы

Российскому инвестору удалось вывести свои активы стоимостью $2 млн (около 191,4 млн руб. по текущему курсу), замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP), клиентом которого является инвестор.

Разрешение от казначейства Бельгии на разблокировку своих ценных бумаг, замороженных на счете НРД в Euroclear, клиент NSP получил в июне. 2 августа инвестор направил поручение в бельгийский депозитарий на перевод активов со счета в Райффайзенбанке на счет у иностранного брокера, зарегистрированного на Кипре. Euroclear исполнил поручение клиента NSP 29 августа.

В июне 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Согласно законодательству Евросоюза, разблокировка активов россиян возможна при соблюдении следующих условий: заявка подана до 7 января, активы в дальнейшем будут проданы, ни один из участников схемы не находится под санкциями, в качестве гаранта выступает европейский профучастник. Банк России оценивал объем заблокированных российских активов на счетах НРД в зарубежных депозитариях в 6 трлн руб.

22 августа министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. Вслед за этим Finаncial Times со ссылкой на европейских чиновников написала, что переговоры России и ЕС по возможному обмену не ведутся.

О том, какова вероятность заключения сделки с ЕС по замороженным средствам, — в материале «Ъ FM» «Обмену активами оценили перспективы».

Милена Костерева