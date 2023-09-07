Which?: умные устройства для дома активно собирают данные пользователей

Британский потребительский журнал Which? опубликовал исследование о том, как различные умные устройства для дома — в их числе камеры, телевизоры, стиральные машины, колонки — собирают информацию о пользователях. По мнению журнала, они собирают намного больше данных, чем это необходимо для нормальной работы систем, а кроме того, нередко передают ее третьим сторонам.

Домашние гаджеты могут собирать огромные массивы данных о привычках людей, интересах, предпочитаемых брендах, уровне доходов и т. д. Например, умные стиральные машины собирают данные о том, как часто вы стираете и при какой температуре — эта информация может быть полезна производителям стиральных порошков и поставщикам электроэнергии. Умные камеры могут собирать информацию о том, где вы живете, какого размера у вас дом, какая машина, и на основании этого оценивать уровень состоятельности.

По данным Which?, домашние гаджеты не только собирают такие данные, но и активно передают их третьим сторонам. Так, например, авторы исследования выяснили, что многие умные колонки передают данные крупным корпорациям — Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Google и др. Довольно активно передают данные умные камеры — так, в исследовании приводятся камеры китайского бренда Ezviz, которые могут передавать информацию Pangle (маркетинговое подразделение TikTok), Huawei, Google, Meta.

«Потребители уже заплатили за умные продукты, иногда тысячи фунтов, так что то, что им дополнительно приходится "платить" своей персональной информацией, уже слишком»,— считает директор Which? по вопросам политики и защиты прав потребителей Росио Конча. По ее мнению, такие компании не должны собирать больше информации, чем это необходимо для нормальной работы устройств, и тем более не должны скрывать факт сбора информации от потребителей. Большинство компаний на запрос журнала ответили, что соблюдают все правила и сообщают пользователям о сборе данных.

Журнал Which? с 1957 года выпускает британская Ассоциация потребителей. Он пишет о правах потребителей, сравнивает разные потребительские продукты, дает советы, как сэкономить на покупке тех или иных товаров и т. д.

Вчера, 6 сентября, некоммерческая организация Mozilla Foundation опубликовала исследование о том, что 25 крупных автопроизводителей, в числе которых Ford, Toyota, Volkswagen, BMW, Tesla, также собирают слишком много информации о пользователях и делятся ею с третьими сторонами.

Яна Рождественская