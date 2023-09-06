Mozilla: автопроизводители собирают слишком много данных о пользователях

Сегодня, 6 сентября, некоммерческая организация Mozilla Foundation представила доклад «Конфиденциальность не включена» (Privacy Not Included, PNI), посвященный тому, как автомобильные бренды собирают данные о пользователях. Аналитики Mozilla изучили данные по 25 крупным автопроизводителям, в числе которых Ford, Toyota, Volkswagen, BMW, Tesla. Они пришли к выводу, что все эти компании собирают больше персональных данных пользователей, чем это необходимо с точки зрения экспертов Mozilla, и используют эту информацию не только в целях безопасности вождения, улучшения обслуживания и так далее. В Mozilla отмечают, что это худший показатель, чем, например, в случае со смартфонами или системами умного дома.

По данным Mozilla, 84% автопроизводителей, изученных в докладе, делятся данными пользователей с третьими сторонами или даже продают их. 56% из них делятся такой информацией с правоохранительными и другими государственными органами, причем не по решению суда, а по «неформальному запросу». В 92% случаев сами автовладельцы слабо могут контролировать то, какие данные о них собирают компании или как ими пользуются. Среди информации, которую, по данным Mozilla, собирают некоторые автопроизводители,— медицинская и генетическая информация автовладельцев, данные о том, куда они ездят, какие песни поют в пути, финансовая информация, сведения об их иммиграционном статусе и даже сексуальной жизни.

В тройку худших автопроизводителей с точки зрения сбора данных пользователей, по версии Mozilla, вошли Tesla, Nissan и Hyundai. В тройку лучших (точнее, наименее плохих) — Renault, Dacia и BMW. «Многие люди думают о своем автомобиле как о частном пространстве — где можно позвонить врачу, поговорить с ребенком по пути в школу, рыдать из-за расставания или ездить в такие места, про посещение которых вы не хотели бы кому-то сообщать. Но такое восприятие больше не соответствует действительности. Все новые автомобили — кошмар на колесах с точки зрения сбора огромного количества персональной информации»,— отмечает Джен Калтридер, директор программы PNI, в рамках которой Mozilla изучает сбор данных и сохранение их конфиденциальности различными гаджетами и системами.

Яна Рождественская