Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «После окончания войны, формально для Израиля благоприятного, Голда отчитывается перед государственной комиссией об ошибках и промахах тех первых страшных дней, принимая всю ответственность на себя. Сидящие напротив нее — грузной, с отекшими ногами, прикуривающей одну сигарету от другой,— строгие седовласые мужчины в черных костюмах не узнают ни о нервном срыве Даяна, после разгрома на Голанских высотах метавшегося по канцелярии и призывавшего пустить в ход ядерное оружие, ни о том, что Зеира знал о готовящемся нападении, но скрыл эту информацию, не желая признавать, что ошибся в своих прогнозах. Эти эпизоды показаны во флешбэках, утопающих в сигаретном дыму и освещенных тусклым коричневатым светом, едва пробивающимся в тесные кабинеты и заставленные старомодной мебелью комнаты сквозь опущенные жалюзи и задернутые занавески.

Боевых действий на экране и вовсе нет: иногда повествование разрывают короткие кадры черно-белой хроники, но все самое страшное здесь передано звуком, когда Голда и ее генералы слушают в штабе прямые эфиры с передовой — отрывистые переговоры, разрывы снарядов, крики погибающих солдат. Цифры потерь премьер-министр скрупулезно записывает в блокнот — потом она без колебаний ответит на соответствующий вопрос комиссии, не забыв никого. Да и как забудешь, когда ночами они вновь и вновь напоминают ей о себе, отчаянно моля, чтобы их отпустили домой.

Одновременно разворачивается собственное, частное сражение Голды — с лимфомой, которую она держит в секрете ото всех, кроме преданной ассистентки Лу Каддар… Сама Голда в исполнении неузнаваемой под слоями грима Миррен тоже по ходу фильма превращается в символ и памятник и выдающейся женщине, и всей упрямой нации, продолжающей непреклонно держаться за кусочек пустынной земли».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «У войны женское лицо» и «Театр божественных действий».