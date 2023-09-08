Прокатная десятка

7 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых биографическая драма «Голда. Судный день», где главную роль исполнила Хелен Миррен, и детективный триллер «Гнев материнский» с Хилари Суэнк. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Голда. Судный день
- Режиссер: Гай Наттив
- В ролях: Хелен Миррен, Камилль Коттен, Лив Шрайбер, Зед Джозеф, Клодетт Уильямс, Генри Гудман
- Жанр: драма, военный, биография, история / Великобритания, США / 100 мин.
- В прокате: с 7 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «После окончания войны, формально для Израиля благоприятного, Голда отчитывается перед государственной комиссией об ошибках и промахах тех первых страшных дней, принимая всю ответственность на себя. Сидящие напротив нее — грузной, с отекшими ногами, прикуривающей одну сигарету от другой,— строгие седовласые мужчины в черных костюмах не узнают ни о нервном срыве Даяна, после разгрома на Голанских высотах метавшегося по канцелярии и призывавшего пустить в ход ядерное оружие, ни о том, что Зеира знал о готовящемся нападении, но скрыл эту информацию, не желая признавать, что ошибся в своих прогнозах. Эти эпизоды показаны во флешбэках, утопающих в сигаретном дыму и освещенных тусклым коричневатым светом, едва пробивающимся в тесные кабинеты и заставленные старомодной мебелью комнаты сквозь опущенные жалюзи и задернутые занавески.
Боевых действий на экране и вовсе нет: иногда повествование разрывают короткие кадры черно-белой хроники, но все самое страшное здесь передано звуком, когда Голда и ее генералы слушают в штабе прямые эфиры с передовой — отрывистые переговоры, разрывы снарядов, крики погибающих солдат. Цифры потерь премьер-министр скрупулезно записывает в блокнот — потом она без колебаний ответит на соответствующий вопрос комиссии, не забыв никого. Да и как забудешь, когда ночами они вновь и вновь напоминают ей о себе, отчаянно моля, чтобы их отпустили домой.
Одновременно разворачивается собственное, частное сражение Голды — с лимфомой, которую она держит в секрете ото всех, кроме преданной ассистентки Лу Каддар… Сама Голда в исполнении неузнаваемой под слоями грима Миррен тоже по ходу фильма превращается в символ и памятник и выдающейся женщине, и всей упрямой нации, продолжающей непреклонно держаться за кусочек пустынной земли».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «У войны женское лицо» и «Театр божественных действий».
Я делаю шаг
- Режиссер: Ольга Акатьева
- В ролях: Сергей Новосад, Мария Аронова, Равшана Куркова, Анастасия Талызина, Денис Синявский
- Жанр: мелодрама / Россия / 115 мин.
- В прокате: с 7 сентября
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, "прозябать" в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики — наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира».
Вычитание
- Режиссер: Мани Хагиги
- В ролях: Таране Алидости, Навид Мохаммадзаде, Али Багери, Вахид Агапур, Гилда Вишки
- Жанр: драма, детектив / Иран, Франция / 107 мин.
- В прокате: с 7 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Как рассказывал в интервью режиссер Мани Хагиги, однажды во время поездки в приграничный регион Ирана он наткнулся на архивное фото времен ирано-иракской войны, на котором был изображен он сам, в армейской униформе, раненный в голову. В этом не было бы ничего особенно странного, если бы не тот факт, что режиссер не участвовал в той войне: в момент конфликта он был ребенком. Из этого случая родилась идея "Вычитания". Фильм начинается с того, что Фарзане, жительница Тегерана средних лет, которая работает инструктором по вождению, случайно видит на улице своего мужа Джалала. Проследив его путь до незнакомой ей квартиры, Фарзане подозревает Джалала в измене, но быстро выясняется, что это другой человек — Мохсен, похожий на ее супруга как близнец. Более того, жена Мохсена — Бита — точная копия самой Фарзане…
Мир, в котором разворачивается действие фильма Хагиги, хотя не фантастичен, но слегка ирреален и жуток. Этого эффекта режиссер достигает простым приемом: почти в каждой уличной сцене идет дождь и в большинстве одновременно светит солнце. Внимание на этом акцентировано в первой же сцене, когда Фарзане не может определиться с тем, снимать ли ей солнцезащитные очки. Такая стабильно странная погода в кадре создает эффект сновидения, в котором реальность вроде бы нормальна, но что-то с ней слегка не так. Кроме того, дожди отсылают к классическим голливудским фильмам-нуар с их гнетущей атмосферой и закрученными сюжетами».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Сцены из двух супружеских жизней».
Гнев материнский
- Режиссер: Майлз Джорис-Пейрафит
- В ролях: Хилари Суэнк, Карен Элдридж, Фрэнк Альфано, Оливия Кук, Дилон, Ларри Фессенден
- Жанр: США / триллер, драма, детектив / 90 мин.
- В прокате: с 7 сентября
Кинопрокатчик «Global Film»: «Отчаянная мать и профессиональная журналистка Марисса берется самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын — полицейский — пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери. Вместе они должны докопаться до правды, какой бы страшной она ни была».
Зов мести
- Режиссер: Нэйтан Скоггинс
- В ролях: Энн Хеч, Келлан Латс, Кресс Уильямс, Джулиана ДеСтефано, Стелио Саванте
- Жанр: триллер, драма, детектив / США / 102 мин.
- Слоган: «Умение прощать дается не каждому»
- В прокате: с 31 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для баптистского пастора Маршалла его служение — самое главное в жизни, настолько, что в стремлении помочь спасению душ своих прихожан он забывает о собственной семье. Парадоксальным образом хуже всего у него получается достучаться до собственного сына Сэмюэла, мечтающего о том, чтобы поступить в колледж и сбежать подальше из родного городка, а главное, от отца, общение с которым для него сводится к упрямому молчаливому противостоянию, иногда переходящему в словесные перепалки. Причина этого несколько более весомая, чем обычная подростковая строптивость: пять лет назад жена пастора была убита, и тот, в соответствии с духом и буквой своей веры, твердо решил простить убийцу, белого отброса общества по имени Трой, и Сэмюэл не может ни понять, ни разделить это решение.
Ситуация обостряется, когда Трой, отсидев пять лет, выходит по УДО. Он возвращается в родной городок, где абсолютно никто не рад его видеть, и даже заходит в церковь — еще раз попросить прощения у пастора, а заодно справиться насчет работы. Тот поначалу дает ему от ворот поворот, но потом, когда Трою отказывают в единственном месте, рекомендованном его надзирателем по УДО, нанимает его на выполнение разных подсобных работ… Пока отец и сын разбираются со своими моральными дилеммами, шериф с помощником находят на заброшенном пустыре обгоревший автомобиль с телом внутри. Сначала кажется, что эти события происходят одновременно, потом становится понятно, что у фильма нелинейная структура, повествование то уходит вперед, то оглядывается назад, и все события показаны либо во флешбэках, либо во флешфорвардах».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В сторону прощения».
Джулс
- Режиссер: Марк Тёртлтауб
- В ролях: Бен Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис, Джейн Кертин, Тедди Каньес, Нареа Кан
- Жанр: фантастика, драма, комедия / США / 87 мин.
- Слоган: «Вы не поверите, что только что врезалось в азалии Милтона»
- В прокате: с 31 августа
Обзор «Ъ-Weekend»: «Однажды посреди ночи Мильтона будят вспышки и грохот за окном. Выглянув в сад, дедушка убеждается, что прямо на его цветник спикировало не что-нибудь, а настоящая летающая тарелка. "Может, это все-таки старческое?" — думает главный герой и снова ложится спать. Но "альцгеймер" ни при чем: на утро тарелка все еще на месте, сколько бы над ним ни смеялись в службе спасения. Более того, из недр космолета выбирается наружу серо-синий пришелец неопределенного пола, и, значит, нужно налаживать отношения с инопланетным разумом. В этом Мильтону помогают раздражающе общительные бабушки-соседки Сэнди и Джойс.
Энтузиазм пенсионеров понятен: не так уж много приключений в одинокой, хоть и довольно благоустроенной старости. И трансгалактический гость, которого они нарекают Джулсом, вносит оживление в жизнь, объединяя стариков не хуже, чем когда-то залетный инопланетянин Стивена Спилберга объединял малолеток. Пенсионеры делятся с молчаливым гуманоидом своей грустью: молодость ушла, дети не звонят, а впереди бездна поглубже космической. И конечно, узнают интересные свойства пришельца: из земного он предпочитает питаться яблоками, микроволнами мозга может взорвать кому-нибудь на расстоянии голову, а говорить не умеет. Зато рисует котиков — именно они в количестве семи штук нужны ему для починки космического корабля и скорейшего вылета с гостеприимной планеты. Не спрашивайте, как работает кошачья тяга, тут тот самый случай, когда лучше самому все увидеть».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Сумасшедшая беспомощность».
Призрачная станция
- Режиссер: Чон Ён Ги
- В ролях: Ким Бо Ра, Ким Джэ Хён, Щин Со Юль, О Джин Сок
- Жанр: ужасы / Южная Корея, Япония / 80 мин.
- В прокате: с 31 августа
Обзор «Ъ-Weekend»: «Теплой летней ночью на станции метро "Оксу" молодой человек, ожидающий поезда в сторону дома, замечает пританцовывающую пьяную девушку. Платформа пуста, состав еще плутает где-то в подземном лабиринте, а молодому человеку весело: не каждую ночь кореянки отбрасывают социальную стыдливость в публичных — пускай и безлюдных затемно — местах. Он тут же делится примечательным событием в чате — и в пылу переписки не замечает, как девушка исчезает в неизвестном направлении. Решив проверить, куда пропала незнакомка, полуночный пассажир находит свою смерть, так и не дождавшись поезда. Из этой городской легенды, вошедшей в хоррор-альманах Хорана, автора пугающих вебтунов (корейских интернет-комиксов), и вырос фильм Чон Ён Ги…
Двигатель истории — журналистка На Ён (Ким Бо Ра), работающая в таблоиде, но мечтающая менять общество к лучшему. Начальство же больше интересуют просмотры и горячие темы, с которыми у молодой женщины нелады: невинная подборка "летних красавиц", щеголяющих стильными нарядами, оборачивается иском от трансженщины, которую На Ён запечатлела, приняв пьяный кивок за согласие. Теперь журналистке требуется несколько хитов, чтобы покрыть юридические расходы редакции,— и тут как нельзя кстати подворачивается самоубийство на станции "Оксу". Стоит ли говорить, что за ЧП стоит мощное проклятие, которым заражают случайных прохожих загадочные дети с порядковыми номерами».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Смертельные пронумерованные».
Гонщики на драйве
- Режиссер: Тиль Швайгер
- В ролях: Тиль Швайгер, Тина Руланд, Михаэль Кесслер, Луна Швайгер, Тим Оливер Шульц
- Жанр: боевик, комедия / Германия / 127 мин.
- Слоган: «Кто гонял в 90-е, тот умеет проблемы решать»
- В прокате: с 31 августа
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Безбашенный в прошлом гонщик Берти теперь — не очень успешный владелец автомастерской. Когда его бизнесу грозит банкротство, Берти решает принять участие в супер-заезде "Гонка поколений", сорвать там куш и поправить дела. И какая разница, если у него нет тачки, а молодняк наступает на пятки. Кто гонял в девяностые, умеет решать проблемы».
Заложники
- Режиссер: Нимрод Антал
- В ролях: Лиам Нисон, Нома Думезвени, Лилли Аспелл, Джек Чемпион, Эмбет Дэвидц
- Жанр: боевик, триллер, драма, криминал / Франция, Германия, Испания, США / 91 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Отношения с женой и детьми у Мэтта не очень ладятся — супруга недовольна тем, как мало внимания он им уделяет, направляя всю свою энергию на зарабатывание денег, сын бунтует против отцовского авторитета, да и дочка не слишком слушается папу. Очередное утро в их доме начинается со ссоры: когда Мэтт, прослушав новости о том, что какие-то неизвестные подорвали автомобиль в центре Берлина, собирается на работу, жена напоминает ему, что он обещал отвезти детей в школу и, конечно, об этом забыл.
После еще парочки скандалов все трое наконец усаживаются в машину. По дороге Мэтт демонстрирует свое мастерство, виртуозно уговорив позвонившего обеспокоенного клиента не забирать свои деньги из фонда, что вызывает новый всплеск негатива со стороны Зака, не без оснований считающего отца профессиональным лжецом. Но тут раздается еще один звонок, и некто с измененным голосом сообщает Мэтту, что под его сиденьем и сиденьями детей заложены бомбы, и если кто-то из них попробует выйти из машины, то она взлетит на воздух. Чего хочет незнакомец, сначала не очень понятно, но серьезность своих намерений он подтверждает, взорвав на глазах Мэтта авто с его коллегой».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Водительский день».
Танцующая королева
- Режиссер: Аврора Гессе
- В ролях: Лив Эльвира Кипперсунд Ларссон, Ченгиз Ал, Вильяр Кнутсен Бьяадаль, Анне Марит Якобсен
- Жанр: семейный, комедия / Норвегия / 92 мин.
- В прокате: с 24 августа
Кинокритик Юлия Шагельман: «Героиня "Танцующей королевы" Мина (Лив Эльвира Кипперсунд Ларссон), пухленькая отличница в очках, чем-то напоминает неловкую и серьезную Фрэнсис Хаусман (Малышку), но ей всего тринадцать. Поэтому танцы для нее связаны не с пробуждением сексуальности и сепарацией от родителей, а прежде всего со стремлением быть принятой в кругу сверстников. Хотя катализатором для ее неожиданного желания танцевать все-таки становится появление в школе нового мальчика Эдвина (Вильяр Кнутсен Бьяадаль), на которого заглядываются все девочки, ведь он звезда хип-хопа местного масштаба с почти двумя сотнями тысяч подписчиков в тиктоке…
"Танцующая королева" не преподносит никаких сюрпризов, проходясь по всем обязательным пунктам школьного фильма. Конечно, вранье родителям и попытки Мины подстроиться под чужие стандарты приведут к последствиям, довольно безобидным по современным меркам, но ведь в 13 лет любая ошибка кажется трагедией. Ей также предстоит впервые в жизни пережить настоящее горе, никак не связанное с мальчиками и танцами. И разумеется, Мина, ее родители и лучший друг извлекут из этой истории уроки и пересмотрят свои жизненные приоритеты. Однако все эти неизбежности авторы фильма преподносят с достаточной долей искренности, юмора и здорового реализма, чтобы они не раздражали и даже вызывали желание на финальных титрах начать слегка пританцовывать под вынесенную в название песню АВВА».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не жалея плясок».