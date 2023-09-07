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Коммерсантъ FM
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Зеленский пригрозил ЕС арбитражем при продлении ограничений на ввоз зерна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в арбитраж в случае продления Евросоюзом ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции Киев. Он считает, что Брюссель нарушает свои обещания, соглашения об ассоциации и условия свободного рынка. Господин Зеленский призвал европейские институты не «множить разочарования в Европе»

«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна. ... Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого»,— сказал господин Зеленский в обращении к участникам саммита «Инициативы трех морей».

Украинский лидер обратился отдельно к тем странам, которые поддерживают продление запрета на импорт зерна. По его мнению, они «масштабируют разрушения» от конфликта с Россией. Обращаясь к Евросоюзу, господин Зеленский отметил, что основа Европы — «это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний». И, как считает украинский президент, Киев свои обещания, в отличие от Брюсселя, выполняет. Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Киев «спокойно смотрит», как становится источником «неплохого заработка» для разных стран Европы, в которых идет переработка агропродукции и которые зарабатывают на логистике.

Евросоюз в мае ввел запрет на ввоз украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию для защиты местных фермеров. Ограничения не затрагивают транзит. Запрет действует до 15 сентября. Польша намерена ввести ограничения на национальном уровне, если Евросоюз не продлит запрет.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «Украинское зерно обходится без инициативы».

Леонид Уварчев

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