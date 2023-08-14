Дуда: в вопросе импорта украинского зерна Польша будет отстаивать свои интересы

Президент Анджей Дуда заявил, что Польша поддерживает Украину, но в вопросе импорта зерна страна намерена отстаивать собственные интересы. По его словам, Польша продолжит блокировку поставок украинской сельхозпродукции и после 15 сентября — до этой даты действует запрет ЕС на такой импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Дуда

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ Анджей Дуда

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

«Мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии. Но наша самая важная обязанность — стоять на страже интересов Польши, а значит, защищать внутренний рынок и начинающийся с нас рынок Евросоюза»,— сказал господин Дуда (цитата по агентству РАР). Таким образом Анджей Дуда прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о намерении запретить поставки в страну зерна с Украины после 15 сентября.

Господин Дуда также отреагировал на слова советника по внешней политике Марчина Пшидача, который заявил, что Украине «стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для нее в последние месяцы и годы».

«Министр не имел в виду то, что наши друзья с Украины не говорят каждый день в СМИ "спасибо". Мы это очень часто слышим, и в том числе от простых людей, и очень это ценим. Но от украинских властей мы также ожидаем понимания в вопросах, касающихся наших интересов»,— отметил президент. Он также добавил, что властям Украины стоит помнить, что Польша имеет обязательства и перед своим собственным народом.

После начала военного конфликта на Украине значительные объемы украинской агропродукции начали поставляться по суше через Евросоюз из-за ограничения работы портов. После этого фермеры из Польши, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии заявили об убытках. Для решения проблемы Евросоюз до 15 сентября запретил импорт пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в эти страны, при этом транзит зерна по их территории разрешен.

Милена Костерева