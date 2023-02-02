Борьба конкуренции с инфляцией

Польша совместно с рядом стран Восточной Европы просит вернуть таможенные пошлины на сельхозпродукцию с Украины: разрешенный ей беспошлинный ввоз, полагают заявители, осложняет работу фермеров. Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС—Украина, который пройдет 3 февраля. Пока оснований считать, что таможенный режим будет ужесточен, нет: рост конкуренции и снижение цен и ситуативно, и долгосрочно укладываются в проводимую ЕС контринфляционную и проконкурентную политику в АПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти ЕС уже несколько лет не склонны реагировать на протесты европейских фермеров, добиваясь от агросектора конкуренции и эффективности

Фото: Erbil Basay / Anadolu Agency / AFP Власти ЕС уже несколько лет не склонны реагировать на протесты европейских фермеров, добиваясь от агросектора конкуренции и эффективности

Фото: Erbil Basay / Anadolu Agency / AFP

Импорт сельскохозяйственной продукции в Европу с Украины продолжает расти, что вызывает тревогу у фермеров стран Евросоюза, говорится в совместном докладе Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, подготовленном к очередному заседанию Совета ЕС по сельскому хозяйству. В заявлении отмечается, что импорт кукурузы с Украины в приграничные государства—члены ЕС за 11 месяцев 2022-го к такому же периоду 2021 года вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. В частности, в Польшу — с 6 тыс. тонн до 1,638 млн тонн. Всего же ввоз украинской кукурузы в ЕС вырос примерно на 75%, с 7,3 млн до 12 млн тонн. По другим категориям рост тоже серьезный: в десять раз увеличился импорт украинской пшеницы (с 287 тыс. до 2,85 млн тонн), в 70 раз — подсолнечника (с 25 тыс. до 1,8 млн тонн).

Подписавшие документ государства призвали ЕС отреагировать на сложившуюся ситуацию незамедлительно, отмечая, что их производители и так пострадали из-за последствий военной операции РФ на Украине: издержки производства, вызванные повышением цен на топливо, энергию и удобрения, продолжают расти. Среди предлагаемых мер — выплата компенсаций фермерам, понесшим убытки из-за увеличения ввоза украинской продукции, гибкий подход для реализации общей сельхозполитики стран Евросоюза, изменение маршрутов поставок с Украины (продукция, полагают авторы документа, должна не оседать на европейских рынках, а направляться туда, где она действительно нужна,— в развивающиеся страны).

Общий смысл заявления сводится к тому, что беспошлинный ввоз создает для местных фермеров дополнительную конкуренцию.

Однако отметим, что именно в ней руководство ЕС сейчас и заинтересовано: с одной стороны, конкуренция позволяет оставаться на рынке только рентабельному бизнесу, с другой — снижать подскочившие после начала военного конфликта цены. В последние десять лет ЕС последовательно сокращает поддержку АПК в части субсидирования, ориентируясь на высокорентабельные хозяйства. Так, главы минсельхозов стран—участниц блока договорились сократить затраты на поддержку сельского хозяйства на 2014–2020 годы на 13%: с €417 млрд в предыдущем семилетнем бюджете до €363 млрд. В 2021-м ЕС, не отклоняясь от тренда на сокращение субсидий, перераспределил их в пользу зеленых фермеров.

Ситуация, когда Европа отменила таможенные пошлины на экспорт с Украины, не только не развернула эту тенденцию, но и вписалась в нее: сокращение субсидирования и так стимулировало рынок к повышению рентабельности «своими силами», теперь же в отрасли должны закрепиться только те, чья сельхозпродукция выдерживает конкуренцию с более дешевой украинской.

По данным Еврокомиссии, на Украину приходится 10% мирового рынка пшеницы и 15% — кукурузы (примерно такие же доли — на рынке ЕС). Беспошлинный ввоз позволил до некоторых пределов ограничить колебания цен на продовольствие: в конце года они стабилизировались. По оценкам самой Украины, на экспорт в 2022 году было отправлено более 50 млн тонн зерновых, 30% из них (15 млн тонн) — в Европу. Учитывая объем поставок и размер импортной пошлины ЕС, которая в 2021-м на разные виды сельхозпродукции составляла в среднем $5,5 за тонну, получается, что потери от облегчения таможенного режима оказываются для Евросоюза практически незаметными и компенсируются помимо политических преимуществ еще и экономическими.

Кристина Боровикова